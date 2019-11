Ihr Jubiläum „50 Jahre Fasching in Ebeleben“ feierten die Karnevalisten vom Ebelebener Carnevalsverein (ECV) am Wochenende mit zwei Jubiläumsprunksitzungen und laut Ankündigung mit den Höhepunkten aus 50 Jahren Karnevalsgeschichte.

Am Ende wurden vorwiegend Tänze und Sketche der letzten 20 Jahren präsentiert. Was den Vorteil hatte, dass sich diese Darsteller noch bester Gesundheit erfreuten und dass das Publikum viele Stücke schon bei der Ankündigung wieder in guter Erinnerung hatte. Außerdem wurden die Büttenreden zu DDR-Zeiten sowieso vom Bürgermeister gegengelesen und waren nur zensierter Humor, wie Moderator Marco Bartsch erklärte. Bartsch und Annika Gast führten durch das Programm, auf einen Elferrat wurde zur Jubiläumssitzung verzichtet. Auch Orden gab es keine – dafür einen ordentlichen Schluck aus der Eierlikörflasche.

Nach dem Einmarsch der Garde folgte ein kleiner geschichtlicher Abriss. Der Anfang des organisierten Faschingstreibens in Ebeleben ist nicht genau datiert. Einen Vorläufer gab es schon 1968, damals organisiert von der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Karnevalsclub Hohenebra. Wie schon in der Anfangszeit, konnten zum Auftakt der 50. Saison Gäste aus Faschingsvereinen der Region begrüßt werden. Die Narren aus Grassgrabenhusen (Großbrüchter) brachten 50 mit Kerzen illuminierte Pfannkuchen mit, die Gäste aus Westerrieden (Kleinberndten) schenkten einen Kübel Bowle.

Die Karnevalisten in Ebeleben ließen sich noch nie von „Naturereignissen“ wie zerberstende Kronenleuchter oder abstürzende Lautsprecherboxen aufhalten. Laut Bartsch konnte selbst eine Bombendrohung dem Frohsinn keinen Einhalt gebieten. „Wir zogen damals mit einer Polonaise auf den Marktplatz und feierten da weiter“, erinnerte sich der Moderator. So weit kam es dieses Mal nicht, lediglich die Ludwig-Brüder ließen ihre Konfetti-Kanone immer mal wieder knallen.

Dass die ollen Kamellen keineswegs langweilig sind, bewies beispielsweise Banker Lars Nagl mit der Wiederholung seiner ersten Büttenrede von 2008: „Wenn die Börsenkurse fallen“. Dass diesen Text Kurt Tucholsky schon 1930 verfasste, erstaunte dann doch viele Gäste.

Politisch wurde es nur noch einmal, als Nachwuchskarnevalist Emil über die Machenschaften der Pharmaindustrie referierte und nach unzähligen Eigenversuchen mit bunten Pillen in der Bütt nur noch zuckte und stotterte.

Alle Gruppen des 120-köpfigen ECV zeigten ihre schönsten Nummern der letzten Jahre. Dass sie dabei richtig lagen, bewies das stetige Verlangen des Publikums nach Zugaben. Egal ob das „Ballett ohne Namen“ als Bauarbeiter im sanierungswürdigen Ratskeller tanzte, das „Muttiballett“ im Dirndl über die Bühne fegte oder die „Sprithexen“ um das Lagerfeuer flogen – keine wurde von der Wiederholung verschont. Spektakulär der Auftritt des „Mischgemüses“ als Elvis, James Brown, Tina Turner, Abba und Beatles im nächtliche Wachsfigurenmuseum. Moderator Bartsch sah die Hüften schwingende Jana Ludwig gar als würdiges Double für das Tina-Turner-Musical an.

Mit dem „Schweineballett“ begaben sich die Gäste auf eine „Reise um die Welt“, während das Männerballett mit einem Medley der letzten 20 Jahre Indianer, Eisbären und Sirtaki tanzende Griechen in den Ratskeller holten.

Jetzt dürfen sich alle Ebelebener Narren auf die erste Prunksitzung der neuen Saison am 8. Februar 2020 freuen. Dann wird auch das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet.