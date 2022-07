Für den Hof des Schulteils II der TGS in Greußen soll es durch den Pfarrgarten links eine zweite Zufahrt geben.

Debatte über Schulhofpläne in Greußen

Greußen. Ortschaftsrat Greußen tritt zu außerordentlicher Sitzung zusammen und hört Bürger an.

Über die Pläne des Landkreises, die Stadtmauer Greußens für eine zweite Zufahrt zum Schulteil II der Gemeinschaftsschule zu öffnen, will der Ortschaftsrat in einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag, 5. Juli, ab 18 Uhr im Bürgersaal vom Rathaus beraten.

Bevor die Debatte über das Projekt startet, soll es eine Bürgerfragestunde zu dem Thema geben, wie Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) mitteilt. Strittig ist die Wegführung von der Bahnhofstraße über den Anlagenteil am „Denkmal der Greußener Jungs“ vorbei, über den Vorplatz der Schule, weiter nördlich der Schule durch die historische Stadtmauer über den Pfarrgarten dann auf den Schulhof. Dazu werden in der Versammlung aktuelle Planunterlagen aus der Kreisverwaltung diskutiert.