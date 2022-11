Den Advent genießen – das soll die Devise sein

Der Gemeindekurator Uwe Vetter über die Adventszeit.

Dieses Wochenende beginnt die Adventszeit. Mit der Adventszeit beginnt das neue Kirchenjahr in der Evangelischen Kirche. Diese Zeit ist für viele von uns mit Advents- und Weihnachtsmärkten, Glühwein, Gebäck und andere Leckereien und einiges mehr verbunden. Der Konsum hat uns im Griff. Das kann in das Gegenteil von dem was die Adventszeit bedeutet umschlagen: Einkaufsstress, keine Zeit.

Die Erwartung der Ankunft Gottes bei uns Menschen, das ist die Adventszeit. Den Advent genießen. Das sollte die Devise sein. In gemütlicher Atmosphäre bei Kerzenschein und mit Adventsliedern zu sich kommen und sich auf Weihnachten freuen. Mit Familie und Freunden Zeit verbringen, Adventsgottesdienste besuchen, sich an der Natur erfreuen. Einen Gang runter schalten. Besinnlichkeit und Freude kommen nun zu uns.

Die Zeit der Vorfreude genießen und einmal Innehalten

Ein Lied, welches am 1. Advent erklingt und von der Gemeinde gesungen wird, ist „Macht hoch die Tür“ (EG 1). Das Lied beginnt mit einem Zitat aus Psalm 24 in Anlehnung an die Übersetzung Martin Luthers: „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe!“. Die Kirche griff den Text bereits früh auf und erwartete im Advent den „König der Ehren“.

Machen Sie es sich gemütlich, zünden sie eine Kerze an, genießen sie die Zeit der Vorfreude. Wer möchte, besucht einen Gottesdienst. Genießen sie die Zeit in Ihren Familien. Gemeinsam backen und Lieder singen sind nun angesagt. Die stille Zeit, welche nun bis Weihnachten kommt, sollte Zeit zum Innehalten und der Freude sein in Erwartung dessen, was kommt. Ich wünsche Ihnen die nötige Zeit dafür.