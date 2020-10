Der Biber ist zurück

400 Jahre war der Biber aus der Region verschwunden. Seit 2007 taucht er wieder in Thüringen auf. Und in den letzten drei, vier Jahren wird „Meister Bockert“ auch im Kyffhäuserkreis gesichtet. „Oder zumindest seine Spuren“, schränkt Martin Görner ein. Denn: Zwar haben Angler, Jäger, Landwirte und Spaziergänger mehrfach berichtet, Biber im Fluss oder am Ufer gesehen zu haben. „Aber es gibt kaum verwertbare Fotos. Ob es ein Biber, ein Nutria oder eine Bisamratte war, ist damit unklar“, so Görner. Aber dem Vorsitzenden der Thüringer AG Artenschutz bleiben andere Beweise: keilförmige Fraßspuren an Bäumen in Ufernähe, teilweise gefällt, und sogenannte „Biberrutschen“ – markante Stellen im Uferschlamm, die nur dieses Tier hinterlässt.

„Damit ist belegt: Der Biber ist wieder da, fühlt sich auch relativ heimisch“, bilanziert Görner. An der Unstrut gab es Spuren bei Roßleben, Bottendorf, Kalbsrieth, Artern an der Saline, Bretleben und Heldrungen. An der Wipper stieß er bis Berka vor. An der Helbe: Fraßspuren kurz vor Wasserthaleben und in der Umgebung von Greußen. Auch an der Kleinen Helme wurden solche gefunden.

Grad der Naturbelassenheit der Gewässer nimmt wieder zu

„Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Marcus Orlamünder. „Dass sich der Biber vermehrt ansiedelt, zeigt auch: Der Grad der Naturbelassenheit unserer Gewässer nimmt wieder zu. Und mit diesem Tier erhöht sich natürlich die Artenvielfalt“, so der Bibermanager vom Naturschutzbund (Nabu) Thüringen, der die Population im Freistaat auf etwa 400 Tiere schätzt. Wie viele davon im Kreis leben, vermag er nicht zu sagen. Denn es fehlen in der Region bislang die typischen Biberburgen, welche die imposanten Nager aus Holz errichten und in denen sie ihre Jungen großziehen.

Das kann laut Martin Görner zwei Ursachen haben: Erstens könnten die Biber, die hier ihre Spuren hinterlassen, nur auf der Durchreise sein. Zweitens, und wahrscheinlicher: „Viele Gewässer sind stark eingetieft, haben hohe Ufer. Gut möglich, dass sich hiesige Biber ihre Baue in die Erde graben.“ Und weil sie gut getarnt, nachtaktiv und scheu sind, blieben sie unbemerkt.

Biber leben monogam, mit meistens zwei Geschwistergenerationen zusammen. Dafür benötigen sie ein Revier, das zwischen einem und sechs Kilometern lang sein kann. Vom Ufer weg reicht es nur 20 Meter. Im Uferbereich gräbt er seine Burg. Der Eingang liegt unterhalb der Wasseroberfläche, als Schutz vor Feinden. Die bevorzugte Nahrung besteht aus krautigen Pflanzen, wie Giersch, Schilf, Gräsern oder Brennnessel. Weichgehölze sind seine Winternahrung. „Es ist ein Gerücht, dass Biber das ganze Jahr über Bäume benagen“, erklärt Marcus Orlamünder. Biber halten auch keinen Winterschlaf. Sie zehren vom angefressenen Winterspeck und den Weichholzvorräten.

Zurückgekehrt sind die Biber über die größeren Flüsse wie die Saale, stromaufwärts. „Langsam, aber stetig erobern sie Terrain zurück“, weiß Orlamünder. Denn da waren sie über Jahrtausende immer – wie auch Biberknochen-Ausgrabungen aus grauer Vorzeit in Bilzingsleben belegen. Zum Verhängnis wurde die rücksichtslose Bejagung in früheren Jahrhunderten. Pelz, Fleisch und medizinische Wirkstoffe waren begehrt.

20 bis 50 Meter breite ungenutzte Uferrandstreifen sind bester Schutz

„Er war ja in Deutschland fast ausgestorben“, so Orlamünder. Im 20. Jahrhundert wurde er zwar nicht mehr bejagt. Aber dass Flüsse eingedeicht und begradigt, Auen ausgetrocknet, bewirtschaftet und bebaut wurden, setzte dem „Rest“ ähnlich zu. Seit Jahrzehnten genießt der Biber besonderen Schutz. Der Nabu erarbeitete Maßnahmen, wie Mensch und Biber möglichst konfliktfrei miteinander leben können. Die bislang eingewanderten Tiere „bereiten kaum Probleme. Wir können gut mit ihnen leben“, sagt Thomas Schlufter von der Unteren Naturschutzbehörde. Überschwemmungen durch von Bibern angelegte Deiche, kaputte Uferdämme, gefällte wertvolle Bäume – Fehlanzeige, noch.

Damit dies bei möglicherweise wachsender Population so bleibt, steht Bibermanager Orlamünder parat: Wertvolle Bäume könnten durch fachgerechte Drahtzäunung geschützt, Biberdämme mit Genehmigung der Behörden reguliert werden. „Der langfristig beste Schutz für Biber und Mensch sind aber 20 bis 50 Meter breite ungenutzte Uferrandstreifen.“ Weidenbäume als zusätzliches Nahrungsangebot zu pflanzen, sei auch eine Lösung. Niemals, so betont Orlamünder, würde ein Biber seine gesamte Nahrungsgrundlage wegfressen. „Denn, anders als der Mensch, kann ein Biber mit seiner Umwelt haushalten.“