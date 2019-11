Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Künstler wird 70 und zeigt eine Schau voller neuer Werke

Unter dem Motto „Auf der ganzen Linie – Geradeaus“ feierte Gerd Mackensen am gestrigen Freitag seinen 70. Geburtstag. Der experimentierfreudige und äußerst vielseitige Künstler zog an diesem Tag kein Resümee, die Ausstellung im „Kunsthaus unter den Linden“ im Sondershäuser Ortsteil Bebra – hier wohnt Mackensen seit 2008 mit Ehefrau und der Familie seines Sohnes Sylvester gemeinsam unter dem Dach der alten Schule – zeigt vielmehr ausschließlich neue Werke.

„Das ist ja das Verrückte, mein Vater wird 70 Jahre alt und zeigt heute rund 30 aktuelle Bilder in unserer Ausstellung. An dem Bild ‘Der Wächter’ hat er erst vor zwei Tagen den letzten Pinselstrich gemacht“, sagt Sylvester Mackensen anerkennend. Gleichzeitig ist im Sondershäuser Schlossmuseum noch bis zum 24. November eine Schau mit Werken anlässlich des 70. Geburtstages des Künstlers zu sehen. In Mönchengladbach ebenfalls. Und am Montag bringt Sylvester Mackensen die Bilder für eine weitere Jubiläumsschau nach Nordhausen. Am 19. November wird in den Räumen der Kreissparkasse Vernissage gefeiert. „Das sind alles große Leinwände, Vaters Bilder werden immer größer, seitdem er die Räume hier in der ehemaligen Schule als Atelier nutzen kann“, so der Sohn. Die Ausstellung im Haus ist zugleich das Geschenk der Familie an den Vater.

Gerd Mackensen führt seine Besucher gern durch die alten Klassenräume, die zugleich Atelier und Lebensraum sind. Auch wenn hier der Anschein erweckt wird, dass der Maler nur eine kurze Pause einlegt, beteuert Gerd Mackensen: „Heute fasse ich keinen Pinsel an“.

Viel lieber packt Mackensen mit einem verschmitzten Lächeln seine Geburtstagsgeschenke aus. Hin und wieder ertönt ein kurzer Jubelschrei. Dann weiß der Gast, dass er mit seinem Präsent genau richtig lag. Die größte Freude bereiten jedoch dem Jubilar die Gäste, die großzügig für das Kinderhospiz Mitteldeutschland spenden. „Das ist ein Herzenswunsch von mir“, sagt Mackensen. Gespendet werden kann auf das Konto des Kinderhospizes auch nach dem Geburtstag noch – am besten mit dem Verwendungszweck „Gerd Mackensen“.