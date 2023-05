Kyffhäuserkreis. Regionalmanagement Nordthüringen stellt in neuer Kampagne die Geschichten und Jobs von Menschen aus der Region vor.

„Wir machen was, was jeder braucht, aber keiner drauf Lust hat“, so beschreibt Patrick Helm seine Arbeit. Der 38-Jährige Unternehmer aus Artern ist Chef des Kyffhäuser Textilservices und Teil der neuen Marketingkampagne für Nordthüringen.

Die Kurzfilme laufen seit Mai in sozialen Medien und auf der Internetseite www.tuergeschichten.de. Für die Geschichten hat das Regionalmanagement Nordthüringen Menschen gesucht und gefunden, die mit „tollen, kreativen Ideen“ aktiv sind, Unternehmen betreiben und sich für die Region stark machen. Dass die viel zu bieten habe, seien vielen nicht bewusste, auch den Einwohnern der drei Landkreise Kyffhäuser, Unstrut-Hainich und Nordhausen, für die das Regionalmanagement aktiv ist, wolle man das vermitteln, sagt Dörte Suberg, Leiterin des Regionalmanagements. Neben dem Binnenmarketing hat die Kampagne aber natürlich das Ziel Nordthüringen bekannter zu machen und ehemalige Einwohner zur Rückkehr zu motivieren oder neue zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr ist das mit der Aufmerksamkeit schon gelungen. Über den Jobmarathon wurde deutschlandweit von Medien berichtet. In 32 Firmen hatte Jobbloggerin Franziska hineingeschnuppert und den Arbeitsalltag getestet und darüber im Netz berichtet. Offen für neue Ideen zeigen sich auch die Unternehmen, so Dörte Suberg.

Bei der neuen Kampagne sollen vor allem die Menschen mit ihren persönlichen und beruflichen Geschichten stehen. So wie Patrick Helm, der weiße Riese vom Kyffhäuser wie er im Film vorgestellt wird, seiner Heimat immer verbunden blieb und nach Jobs in Heidelberg und Köln den Textilbetrieb in Artern übernahm. Inzwischen betreibt er drei weitere Betriebsstätten und bedient Kundschaft vom Hotelbetrieb über die Arztpraxis bis zu Privatleuten. Ein Jahr wird das Projekt noch laufen, sagt Suberg. Und alle zwei Wochen sollen Menschen ihre Geschichte erzählen.