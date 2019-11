„Wir kämpfen schon seit Jahren dafür“, sagt der Greußener Peter Georgi zur Anbindung seiner Heimatstadt an einen touristischen Radweg. Er ist Mitglied im Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der sich die Umsetzung zum Ziel gemacht hat. Eine Möglichkeit dazu gibt es seit Mitte vergangenen Jahres, als die Thüringer Landesregierung das Radverkehrskonzept 2.0 beschlossen hat. Dabei handelt es sich um ein Sonderprogramm, in dessen Rahmen Wege für den Alltagsradverkehr zwischen Ortschaften mit einer 90-prozentigen Förderung gebaut werden könnten, erklärt Georgi. Im Falle der Greußener, die eine Anbindung sowohl in Oberspier an den Unstrut-Werra-Radweg als auch nach Weißensee wünschen, wo es einen zur Landeshauptstadt führenden Radweg gibt, habe es bereits im vergangenen Jahr Gespräche mit der Thüringer Ministerin für Infrastruktur, Birgit Keller (Die Linke), gegeben. Auch Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) sei auf jeden Fall am Ausbau des Radwegenetzes in der Region interessiert. Als einen Grund führte er den Neubau der Thüringer Gemeinschaftsschule in Greußen an, die auch von vielen auswärtigen Schülern besucht wird – ein Radweg, um beispielsweise von Straußfurt oder Gangloffsömmern in die Bildungseinrichtung zu gelangen, wäre sehr lukrativ und wünschenswert, so äußerte sich das Stadtoberhaupt. ADFC-Mitglied Peter Georgi sieht seit besagtem Gespräch mit der Thüringer Ministerin aber keine Aktivitäten seitens der Stadt Greußen und befürchtet, dass es mit der Anbindung – an welchen der beiden Radwege auch immer – in der Zukunft nicht mehr klappen könnte. „Der Zug ist noch nicht abgefahren“, konnte gestern Matthias Deichstetter, Amtsleiter für Tourismus, Kultur und Musikschule sowie Vorstand des Tourismusverbands Südharz-Kyffhäuser, beruhigen. Denn das Radverkehrskonzept soll Handlungsgrundlage für die Radverkehrspolitik der Thüringer Landesregierung bis zum Jahr 2030 sein. Seitens der Ministerin und des Straßenbauamtes Nordthüringen hätte es die klare Aussage gegeben, dass egal ob eine Strecke in einem bislang vorgegebenen Korridor liege oder nicht, jederzeit die Möglichkeit bestünde, neue Strecken auszuweisen beziehungsweise hinzuzufügen, erklärte Deichstetter. Auch der Landkreis halte Greußen in Bezug auf die Anbindung vorhandener Radwege für „unheimlich wichtig“, betonte der Amtsleiter. Auch er führte den Schulbau für einen zweistelligen Millionen-Betrag in der Kleinstadt an. Dazu müsse dann auch die Infrastruktur stimmen. Auf Vorschlag von Peter Georgi habe er sich auch schon eine mögliche Streckenführung von Greußen nach Oberspier vor Ort angesehen. Die Kosten für eine entsprechende Planung könne der Landkreis aber derzeit nicht tragen, so Deichstetter. Denn es gebe momentan einige Projekte, die zunächst zum Abschluss gebracht werden müssen. Darunter zum Beispiel der Bau vom „Radweg in die Steinzeit“, der den Unstrut-Radweg mit der archäologischen Fundstelle in Bilzingsleben verbinden soll. Auf der Prioritäten-Liste würde der Bau eines Radwegs zwischen Greußen und Oberspier aber weit oben stehen, versicherte Deichstetter. Um eine Umsetzung zu beschleunigen, empfiehlt er betreffenden Gemeinden, die an dem Radweg liegen würden, gemeinsam einen Planer zu bestellen. Denn grundsätzlich sei die Planung und Bereitstellung der Eigenanteile Sache der Gemeinde, erklärt Deichstetter. Der Landkreis würde in dem Fall vermittelnd zur Seite stehen.