Dialog mit Vereinsvertretern in Ebeleben

In Ebeleben sind Vertreter von Vereinen – so auch vom Jugendclub der Stadt (im Bild) – zum Vereinsdialog eingeladen.

Ebeleben. Der Bürgermeister will beim zweiten Vereinsdialog mit Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen.

Zur zweiten Auflage des Vereinsdialoges heißt die Stadtverwaltung Ebeleben alle Vereine der Einheitsgemeinde willkommen. In der Sitzung am 29. März im Feuerwehrgerätehaus will Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) mit den Vereinsvertretern ins Gespräch kommen. Darüber informierte er in der jüngsten Stadtratssitzung. Des Weiteren gebe es eine Vorstellung der Jobbörse „Leben und Arbeiten in Nordthüringen“ durch das Regionalmanagement.