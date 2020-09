Die Tage der alten Windkraftanlagen in Keula sind gezählt

Seit Anfang des Jahres stehen die Flügel von fünf Windkraftanlagen in Keula still. „Nach gut 22 Jahren war die Zeit der alten NEG Micon abgelaufen. Sie wurden abgeschaltet“, erklärt Björn Naßler von wpd. Das Unternehmen, das weltweit Windparks entwickelt und betreibt, wird die alten Anlagen zurückbauen. Im Oktober rücken die Kräne an.