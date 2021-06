Die Unstrutbahn fährt im Sommer wöchentlich

Roßleben. Saisonstart auf der Strecke Roßleben-Naumburg ist am Samstag, 26. Juni. Interessengemeinschaft ist vorbereitet.

Im Sommer sollen auf der Unstrutbahn Züge nach Roßleben fahren. Am Samstag, 26. Juni, ist die erste Fahrt geplant. Dafür hat in den vergangenen Wochen die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn mehrere Arbeitseinsätze organisiert. Der Bahnwanderweg zwischen Memleben und der Arche in Wangen sei gepflegt und Raststationen hergerichtet worden, teilt die mit. Zuletzt seien der Bahnhof Roßleben und das Umfeld vorbereitet worden: Rasen mähen, Aushänge anbringen und Müll auflesen. Auch im Hintergrund müsse der Verein einiges organisieren und abstimmen. Dabei finde der Verein in regionalen Akteuren starke Verbündete, auch die Stadt Roßleben-Wiehe habe sich für eine Mitgliedschaft bei der IG entschieden. Nach dem Saisonstart werde es erstmals in diesem Jahr an allen Samstagen in den Sommerferien Fahrten geben. Abschluss sei zum Winzerfest-Wwochenende Anfang September. Am Samstag ist die Anreise nach Roßleben um 8.57 Uhr ab Naumburg Hauptbahnhof und 9.20 Uhr ab Laucha (Unstrut) möglich. In Roßleben startet der Zug um 10.32 Uhr. In Wangen beginnt zudem eine Wanderung nach Roßleben. Anmeldung dazu unter Telefon: 0176/93 70 47 51 oder per Mail unter: kontakt@unstrutbahn.de.