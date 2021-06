Diebstahl von hochpreisigen E-Bikes in Artern

Artern Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich

In der Nacht zu Mittwoch klauten Unbekannte zwei E-Bikes in Artern. Die Räder waren an einem Wohnmobil befestigt, dass in der Saline, beim Soleschwimmbad, stand. Bei den Bikes handelt es sich um Sport- und Freizeiträder der Marke Flyer und Hartje Gear Ratio in der Farbe Schwarz.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5300 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Artern unter der Telefonnummer 03466/3610.

