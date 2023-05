Digitale Trafostation in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. In die Digitalisierung seiner Netze investiert das Unternehmen Mitnetz Strom.

Eine digitale Ortsnetztrafostation wird am Mittwoch auf dem Markt in Bad Frankenhausen durch den Betreiber Mitnetz Strom aufgebaut und anschließend ins Stromnetz eingebunden, kündigt das Unternehmen an. Im Vorfeld seien unterirdische Leitungen der Mittel- und Niederspannung erneuert und das alte Trafohaus abgerissen worden. Ende Juli/Anfang August sollen die Arbeiten im Netz sowie die Bauarbeiten am Trafohäuschen, das ein Satteldach erhält, abgeschlossen sein.