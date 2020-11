Digitaler Arztbesuch auch im Kyffhäuserkreis möglich

Auf kürzestem Weg zum Arzt und dafür nicht einmal das Haus verlassen. Das Konzept des digitalen Arztbesuchs ist während der Coronapandemie auch in Thüringen zum Erfolg geworden. Die Kassenärztliche Vereinigung meldete einen Anstieg der Videosprechstunden innerhalb eines halben Jahres um fast das 130-fache. Während Thüringer Ärzte im vieren Quartal 2019 bloß 120 Videosprechstunden abgerechnet hatten, waren es im 2. Quartal dieses Jahres bereits 15.567 Sprechstunden vor dem Computer.

Per Video mit seinem Arzt zu reden, das ist auch im Kyffhäuserkreis möglich. Vier Ärzte und zehn Psychotherapeuten sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gemeldet und haben die Genehmigung für eine Videosprechstunde mit ihren Patienten. Zwei Fachärzte für Chirurgie, einer für Allgemeinmedizin und einer für Frauenheilkunde und Geburtshilfe bieten neben den Psychotherapeuten eine solche Leistung an, berichtet Luisa Ihle von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen. Sowohl eine Krankschreibung für sieben Kalendertage als auch Medikamentenverschreibungen seien möglich. Die Erkrankung muss sich allerdings per Video beurteilen lassen.

Neben den technischen Voraussetzungen für eine Videosprechstunde muss der Patient seine Einwilligung dazu erklärt haben, führt Luisa Ihle aus. Die Videosprechstunde müsse in Räumen stattfinden, die Privatsphäre bieten. Die Videosprechstunde müsse vertraulich und störungsfrei verlaufen – so wie eine normale Sprechstunde auch. Sie darf von niemandem aufgezeichnet werden, auch nicht vom Patienten. Der Klarname des Patienten müsse für die Praxis erkennbar sein und die Videosprechstunde müsse frei von Werbung sein, erläutert Luisa Ihle.

Digitale Angebote haben auch die Krankenkassen in Deutschland längst eingerichtet. Wer medizinische Fragen hat, aber keine Zeit habe, zum Arzt zu gehen, der könne die auch Ärzten per Videochat stellen, sagt Jörn Sola von der DAK. Hier werde aber nur beraten, Krankschreibungen oder Rezepte gebe es nicht. Das Angebot richtet sich auch ausschließlich an die eigenen Versicherten. Um Datenschutzanforderungen zu erfüllen, müssen die Versicherten einen Termin vereinbaren und erhalten dann die Zugangsdaten für den Videochat, erklärt Jörn Sola. Die Leistungen der Ärzte kauft die Kasse bei einem Dienstleiter ein.

Auch die IKK Classic bietet ihren Versicherten ebenfalls eine ärztliche Beratung mittels Onlinesprechstunde. Das Interesse sei in diesem Jahr gewachsen, sagt Franziska Becher von der IKK. Neben den Onlinesprechstunden haben die Kassen längst auch vieles andere digitalisiert. In die Filialen müsse man kaum noch kommen. Vieles lasse sich per Telefon oder im Internet regeln. Krankenscheine und auch die „Kinderkrankschreibung“ lassen sich auf den Internetseiten hochladen, zählen Becher und Sola auf. Und auch die Krankschreibung wegen Erkältungsbeschwerden durch den Hausarzt seien seit Mitte Oktober wieder möglich.

Fakten zu Thüringen

Genehmigungen für Videosprechstunden:

31. Dezember 2019: 24

31. März 2020: 304

30. Juni 2020: 548

18. November: 586





Videosprechstunden abgerechnet:

4. Quartal 2019: 120

1. Quartal 2020: 3.406

2. Quartal 2020: 15.567