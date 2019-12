Dorfverein sorgt für Belebung und braucht Nachwuchs

„Wir wollen im Dorfleben ein paar Höhepunkte schaffen, bei denen sich Menschen treffen und unterhalten können. Das ist so wichtig“, sagt Petra Behrends. Sie ist seit fünf Jahren die Vorsitzende des Dorfvereins „Zum Hegh“, der über das Jahr verteilt einige Veranstaltungen im Ort organisiert. Gegründet wurde der Verein vom ehemaligen Bürgermeister Westerengels, Gustav Kammerer, in Vorbereitung auf das 875-jährige Bestehen des Dorfes. Dieses feierte man im Jahre 2000 „mit einem Umzug und allem drum und dran“, erzählt die Vereinschefin. Für die Ausrichtung des Jubiläums habe man viele Sponsoren benötigt, die Mithilfe eines gemeinnützigen Vereins akquiriert werden sollten, erklärt sie weiter. Seit dieser Zeit engagieren sich dessen Mitglieder, um das kulturelle Leben in Westerengel zu beleben beziehungsweise zu bereichern. So gibt es im Verein eine Rehasportgruppe, deren Mitglieder sich einmal in der Woche in der Turnhalle in Westerengel treffen. Zu den vom Verein organisierten Veranstaltungen zählen unter anderem ein Kinderfest – hier ist die freiwillige Feuerwehr mit eingebunden –, das Baumfest, eine Weihnachts- sowie Frauentagsfeier. Zudem wird das Maifeuer der freiwilligen Feuerwehr unterstützt. „Wir helfen beim Ausbau und Grillen“, sagt Behrends. Die Organisation von Busfahrten oder Ausflügen, wie zum Beispiel anlässlich des Muttertags auf den Possen, gehören ebenfalls zu den Angeboten des Dorfvereins. Auch der Aufarbeitung und Aktualisierung der Ortschronik widmet sich ein Vereinsmitglied. Ein weiteres Betätigungsfeld, dem sich der Dorfverein auf die Fahne geschrieben hat, ist die Förderung der Seniorenhilfe. So wird älteren Dorfbewohnern, die nur mit Hilfe oder gar nicht mehr aus dem Haus kommen, zu Geburtstagen oder anderen Feierlichkeiten ein Besuch abgestattet. Und in der Adventszeit werden ihnen Weihnachtsgestecke nach Hause gebracht. Die Leute würden schon auf solche Besuche warten und sich sehr darüber freuen, betont Behrends. Es sei auch durchaus schon vorgekommen, dass Vereinsmitglieder die Gitarre mitgenommen und gemeinsam mit den Senioren gesungen haben.

Die nächste Veranstaltung – ursprünglich nur für Vereinsmitglieder geplant – ist auch schon in Vorbereitung. So stehe am 25. Februar nächsten Jahres der Besuch des Faschingskonzertes des Loh-Orchesters im Haus der Kunst in Sondershausen auf dem Programm. Interessierte, auch wenn sie nicht dem Verein angehören, könnten sich bei Petra Behrends melden. Um Mitfahrgelegenheiten würde sie sich gegebenenfalls gleich mit kümmern.

Petra Behrends möchte die Geschicke des Vereins noch für weitere fünf Jahre leiten, „bis ich 70 bin“, so ihr Wunsch. Bis dahin versucht sie, einen Nachfolger für den Vorsitz zu finden. Wobei sich das nicht ganz einfach gestalten könnte, so ihre Befürchtung. Momentan zählt der Verein 26 Mitglieder, wobei es sich zum größten Teil um schon etwas betagtere handelt. Auch die Tatsache, dass nur drei Männer zum Verein gehören, gibt ihr zu denken. „Wir suchen noch junge Leute. Vor allem Männer wären ganz schön, die uns tatkräftig unterstützen“, sagt die Vereinschefin. Ihr Wunsch ist, dass der Verein auch in der Zukunft Bestand hat und sich noch ein paar engagierte junge Leute anschließen.