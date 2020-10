Drei Coronafälle in Seniorenheimen im Kyffhäuserkreis – auch Angehöriger positiv getestet

Aus zwei Pflegeheimen sowie einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Landkreis wurden am Donnerstag insgesamt vier Coronafälle gemeldet. Im Awo-Seniorenheim in Roßleben war eine Seniorin positiv auf Covid-19 getestet worden, in der K&S Senioreneinrichtung in Sondershausen ein Mitarbeiter, erklärte der Sprecher des Landratsamtes, Heinz-Ulrich Thiele. Später wurde aus Roßleben noch eine infizierte Mitarbeiterin bekannt.. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein weiterer positiver Coronafall sei aus der Kinder- und Jugendwohngruppe Haus 27 in Artern gemeldet worden. Dort sei ein Betreuer betroffen. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt die Kontakte der Betroffenen. Die Träger der Einrichtungen hätten Besuchsstopp verhängt. Bewohner und Personal in den drei Einrichtungen sollen getestet werden.

Eine Abstrichstelle für das K&S-Seniorenheim

In Sondershausen werde dafür ein Gerätewagen des Katastrophenschutzzuges eingesetzt. In diesem werde ab Freitag für das K&S-Seniorenheim eine Abstrichstelle eingerichtet. Die Abstriche werden durch das Personal des Gesundheitsamtes vorgenommen. Auch in Roßleben und Artern werden direkt vor Ort Abstriche genommen. Dort stehen extra Räumlichkeiten in den Häusern zur Verfügung.

Ein Mitarbeiter hatte über Symptome geklagt und sich testen lassen, die anderen waren routinemäßig getestet worden. „Bei der betroffenen Bewohnerin in unserem Roßlebener Pflegeheim handelt es sich um einen Neuzugang aus dem Krankenhaus“, sagte Awo-Sprecher Dirk Gersdorf am Nachmittag auf Nachfrage. Am Abend wurde zudem ein Verwandter positiv getestet.

Krisenstab tagt im Landratsamt

Standardmäßig kämen Neuzugänge 14 Tage auf ihrem Zimmer in Isolation. „Der erste Corona-Test war negativ ausgefallen, der zweite dann positiv“, so Gersdorf. Die Seniorin hätte „keinerlei Symptome“. Da sie sich noch in Isolation befindet, habe als Kontaktpersonen schnell ein begrenzter Teil des Pflegepersonals ermittelt werden können. Wie deren Testergebnisse am Abend ergaben, ist von den 13 Mitarbeitern eine Kollegin ebenfalls mit Corona infiziert. Nun soll das ganze Haus getestet werden. Auch die Mitarbeiterin sei symptomfrei, ergänzte der Awo-Sprecher am Abend.

Im Landratsamt hatte nach Bekanntwerden der Fälle der Krisenstab getagt. Mitarbeiter aus der Verwaltung würden im Gesundheitsamt aushelfen und die Kontaktlisten der Betroffenen abarbeiten, berichtet Thiele.

Darüber hinaus vermeldete der Kyffhäuserkreis am Donnerstagnachmittag noch einen weiteren Coronafall, dieser stehe im Zusammenhang mit einem Berlin-Aufenthalt.

Damit gibt es aktuell gibt im Kyffhäuserkreis insgesamt 15 bekannte Coronafälle. Eine Person gilt seit Donnerstag als genesen. Stationär muss niemand behandelt werden. Weiterhin gibt es keinen Todesfall zu beklagen.