Kyffhäuserkreis. Ein weiteres Mitglied einer Reisegruppe aus dem Kyffhäuserkreis, die in Tirol war, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Dritter Coronafall im Kyffhäuserkreis bestätigt

Im Landkreis gibt es eine dritte bestätigte Ansteckung mit dem Coronavirus. Das erklärte der Sprecher des Landratsamtes Heinz-Ulrich Thiele am Donnerstagmorgen.

Die betroffene Person gehörte der Reisegruppe aus Tirol an. Zwei Männer der Gruppe aus dem Ostteil des Kyffhäuserkreises waren bereits am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Alle Mitglieder der Reisegruppe, die am vergangenen Samstag aus Tirol zurückgekehrt war, war bereits eine häusliche Isolierung empfohlen worden.

Für die bestätigen Fälle gilt eine Anordnung für häusliche Quarantäne. Das Ergebnis für die restlichen vier Mitglieder der siebenköpfigen Reisegruppe stehe aber weiterhin aus, so Thiele. Weitere Informationen wolle das Landratsamt in Kürze bekannt geben.

