DRK im Kyffhäuserkreis bietet Kurse in Erster Hilfe an

Ferienlehrgänge in Erster Hilfe für den Führerschein bietet der Kyffhäuserkreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in den nächsten Wochen an. Der Lehrgang wendet sich an alle Interessierten, da keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind, und ist verpflichtend für den Erwerb aller EU-Führerscheinklassen.

Unter Erster Hilfe seien erste Hilfsmaßnahmen zu verstehen, die an Ort und Stelle eingeleitet werden, bevor der Betroffene in ärztliche Behandlung kommt. Der Lehrgang umfasst neun Unterrichtseinheiten und kostet 30 Euro.

Der Lehrgang „Erste-Hilfe-Ausbildung für den Führerschein“ schult die Teilnehmer im Erkennen von Notsituationen und Durchführen lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Unfällen. Hauptthemen seien Absichern der Unfallstelle, Auffinden einer Person, Kontrolle der Vitalfunktionen, Absetzen des Notrufes, stabile Seitenlage, Beatmung, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Schockbekämpfung und Wundversorgung.

Die Erste-Hilfe-Kurse finden an folgenden Terminen und Orten statt: Samstag, 11. Juli, Sondershausen; Montag, 20. Juli, Greußen; Montag, 3. August, Sondershausen; Freitag, 14. August, Bad Frankenhausen und Freitag, 28. August, Sondershausen.

Die Anmeldung ist unter Tel.: 03632/6 51 50 oder 03632/65 15 12 sowie per E-Mail an drk@drk-kyffhaeuserkreis.de möglich.