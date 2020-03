Drogenkonsumenten im Landkreis werden immer jünger

Der Mischkonsum hat im Kyffhäuserkreis zugenommen. Das berichtet die Fachbereichsleiterin für Suchtkrankenhilfe des Diakonieverbunds Kyffhäuser. Das betreffe nicht bloß den Konsum verschiedener Drogenarten. Klienten, die die Suchtberatung aufsuchen, haben oft auch ein Problem mit Alkohol und Glücksspiel, berichtet Beraterin Kathrin Tettenborn. Beim multiplen Substanzgebrauch werden zwei oder mehrere Substanzen genutzt. „Zum Aufputschen ist das häufig Crystal Meth oft auch noch in Verbindung mit Alkohol. Wollen die Leute wieder runterkommen, nutzen sie Cannabisprodukte“, sagt Kathrin Tettenborn. „Sie wissen genau, was kann ich nehmen und wie wirkt es.“

Der Missbrauch der synthetischen Droge Crystal Meth ist nach wie vor ein großes Problem. Das Euphoriegefühl und die vermeintliche Leistungssteigerung, die die Konsumenten verspüren würden, mache die Droge so beliebt, aber auch gefährlich. Die Konsumenten merken nicht, wie schnell ihr Leben kippt. Welche gesundheitlichen Schäden die Droge verursacht. Die Euphorie sei so stark, dass erst eine sehr lange Therapie Einsicht bringe, berichtet Anja Schwarzer aus dem Alltag der Beratungsstelle.

Schon Zehnjährige beginnen mit dem Trinken

Seit Jahren warnen Drogenberatungsstellen davor, dass der Erstkonsum immer früher beginne. Das ist im Kyffhäuserkreis nicht anders. Auch hier greifen immer früher Jugendliche zu Alkohol und Drogen, sagten Anja Schwarzer und Kathrin Tettenborn. Viele Klienten in den beiden Suchtberatungsstellen in Artern und Sondershausen seien erst 15 Jahre alt. Bevor sie aber eine solche Einrichtung betreten, haben sie schon oft einige Jahre Drogen konsumiert. Mitunter beginnen schon Zehnjährige mit dem Trinken.

Für Anja Schwarzer liege das vor allem in der Verfügbarkeit von Suchtmitteln begründet. Mischgetränke, die sogenannten Alkopops, können zwar erst ab 16 Jahren erworben werden, seien aber schon bei vielen Jüngeren ein beliebtes Getränk. Zudem würden sie in der Werbung angepriesen mit Einhörnern und anderen kinderfreundlichen Motiven, so dass schon Jüngere auf sie aufmerksam werden. Und die Verharmlosung beginnt heutzutage immer früher, wenn beispielsweise zu Silvester und Geburtstagen mit Kindersekt angestoßen werde. „Früher tat es auch der Orangensaft zu besonderen Anlässen“, sagt Anja Schwarzer.

Erster Kontakt zur Beratungsstelle ist wichtig

Die Klienten, die in die Beratungsstellen kommen, sind aber nicht nur jüngere. Vertreten seien alle Alters- und Berufsgruppen. Oft suchen hier auch Angehörige, Eltern oder Ehepartner, Rat. Jugendliche würden von Institutionen vermittelt wie dem Jugend- oder Sozialamt, der Justiz, vom Schulsozialarbeiter oder anderen Bildungseinrichtungen.

Der erste Kontakt sei, auch wenn er nur einmal stattfand und wieder abgebrochen wurde, oft wichtig. Zunächst sei dann überhaupt bekannt, dass es solche Anlaufstellen gibt im Landkreis. Es würde aber auch die Hemmschwelle senken, sich wieder zu melden, sagt Kathrin Tettenborn.

Die Arbeit mit den Klienten ist in den vergangenen Jahren auch um ein vielfaches umfangreicher geworden, der Zeitaufwand und die Probleme größer. Crystal-Meth-Abhängige könnten sich nur schwer konzentrieren. Die Aufmerksamkeitsspanne sei erheblich abgesenkt. Habe man früher einmal in der Woche oder einmal im Monat ein 50-minütiges Gespräch geführt, müsse man sich jetzt oft auf 15 Minuten beschränken. Zudem seien viele der Süchtigen nicht in der Lage, noch selbst Anträge zu stellen für Hartz IV. Sie haben Schulden, verlieren ihre Wohnung. Und bei jedem Gespräch, wenn es überhaupt stattfindet, gebe es völlig neue Probleme, erzählt Kathin Tettenborn. Entgiftung und Beratung reichen häufig nicht mehr aus, um die Grundlage für ein suchtfreies Leben zu legen.

Suchtberatung in Corona-Zeiten

Die Beratungsstelle des Diakonieverbunds ist aktuell zwar geschlossen. Die Berater sind aber vor Ort und bieten per Telefon oder E-Mail Hilfe an. Therapieanträge werden bearbeitet und die Nachsorge ermöglicht, so weit es geht. Beratungsstelle in Sondershausen, Telefon: 03632/78 26 38, in Artern, Telefon: 03466 / 32 20 76.