Droht dem Kyffhäuserkreis ein Atommüll-Endlager?

Heidi Schell sieht eine Gefahr. Klar, die Suche nach einem Atommüll-Endlager – bei der auch der Kyffhäuserkreis eine Rolle spielt – sei brisant genug. „Aber ich habe vor allem Sorge, dass letztlich nicht der geeignetste Standort gewählt wird. Sondern jener, an dem der geringste Widerstand herrscht“, sagt die Vorsitzende des BUND-Kreisverbandes Nordhausen. Und fügt an: „Eine Bürgerinitiative täte jetzt gut.“

96 geeignete Teilgebiete, insgesamt so groß wie halb Deutschland, hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) vor kurzem im Zwischenbericht aufgelistet. Fast das gesamte Thüringer Becken und Nordthüringen gehören dazu. „Es droht, dass wir uns nun zurücklehnen. Motto: Uns wird es schon nicht treffen“, sagt Schell. Die BGE will bis 2023 im nächsten Schritt die „Kandidaten“ auf sechs bis acht Regionen eingrenzen. „Das Risiko, dass wir in die engere Auswahl kommen, ist gegeben.“

Heidi Schell ist Sprecherin des BUND-Kreisverbands Nordhausen. Foto: Kristin Müller

Das sei keine billige Panikmache, betont Schell, die als eine von zwei Thüringern zu einer bundesweiten BUND-Arbeitsgruppe zur Endlagersuche gehört. Die an der Fachhochschule Nordhausen lehrende Diplom-Laboringenieurin kennt als Hintergrund nämlich eine brisante Studie der Universität Duisburg-Essen. Die bescheinigte dem Thüringer Becken, auch anhand von Bergbau-Daten aus Sondershausen und Roßleben, günstige geologische Voraussetzungen: Dort gebe es geeignete Gesteinsformationen ab etwa 1000 Metern Tiefe. Die Kali- und Steinsalzlagerstätten würden durch große Tonvorkommen isoliert. Die Gefahr von Erdbeben und Gebirgsschlägen und durch die sogenannten Wipper-, Kyffhäuser-Crimmitschau- und Finne-Störungszonen und damit verbundenen massiven Laugen-Einbrüchen seien in dieser Tiefe zu vernachlässigen. Zudem sei die Region dünn besiedelt, aber verkehrstechnisch gut angeschlossen…

„Wer weiß denn, wie viele Menschen in hundert Jahren hier leben?“, fragt Schell und weiß aber auch: Genau dieses Gutachten wird in der jetzigen Phase der Suche eine Rolle spielen. 2031 soll ein Standort gefunden sein. Ab 2050 werden die im Inneren bis zu 1000 Grad heißen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert. Der Atommüll soll dann für eine Million Jahre in der Tiefe lagern.

Gorleben macht es in puncto Widerstand und Bürgerinitiative vor

Schell fragt weiter: Das Hessische und Fränkische Becken weisen ähnliche Verhältnisse auf. „Warum wurde das nicht näher in Gutachten untersucht?“ Sie fordert mit ihrer Arbeitsgruppe, dass der heikle Prozess durch wirklich unabhängige Gutachter begleitet wird – und dafür Geld von der Bundesregierung. Zudem sollte die BGE ihre komplette Datenbasis veröffentlichen. „Der Bergbau im Osten lag komplett in staatlicher Hand. Deshalb ist vieles zugänglich. Gut möglich, dass die Verantwortlichen darüber vernachlässigen, mehr Daten von den Privatunternehmen im Westen einzufordern.“

Auch wenn Thüringer Politiker beschwichtigen und das Gegenteil behaupten: Früherer, aktueller und künftig geplanter Bergbau wie in Göllingen, Sondershausen oder Roßleben sei laut Schell kein generelles Ausschlusskriterium für eine Region. So ein Endlager könne auch „in wenigen hundert Metern Abstand“ eingerichtet werden.

Schell möchte sensibilisieren dafür, „welches Szenario auf die Leute zukommen kann“. Leider sei die Anti-Atomkraft-Bewegung im Osten kaum organisiert vorhanden. Und da die Kyffhäuser-Region nicht mal einen eigenen BUND-Kreisverband vorweisen kann, fühlt sie sich auch hierfür zuständig. „Regionale Egoismen in Nordthüringen sollten da sowieso hintenan stehen.“ Sie werde auf den Landkreis und die Kommunen zugehen, aber auch auf die Bürger. Oft spüre sie in Gesprächen Lethargie und eingebildete Ohnmacht.

Bestes Gegenbeispiel sei doch Gorleben. Dass der Standort in Niedersachsen vor kurzem bei der Endlagersuche aussortiert wurde, habe neben den Expertisen auch mit beharrlichem Widerstand aus der Bevölkerung zu tun. Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, nutzt sie bei diesem Vergleich gern die Geologensprache.

Online-Sprechstunde für die Bürger

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung veranstaltet am Freitag, 30. Oktober, um 17 Uhr eine Online-Sprechstunde für Bürger der Nordthüringer Region. In der Sprechstunde wollen Experten erklären, warum das Gebiet für ein Endlager infrage kommt und Fragen beantworten.

Diese können vorab per E-Mail an:dialog@bge.de geschickt werden oder während des Live-Streams (per Telefon, E-Mail und Live-Chat) gestellt werden. Die Sprechstunde findet auf dem YouTube-Kanal: www.bge.de/youtube statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer mit Heidi Schell in Kontakt treten will, kann dies tun per E-Mail: info@bund-nordhausen.de