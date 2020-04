Die Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“ in Sondershausen organisiert in Sondershausen Hilfsangebote.

Düne sucht freiwillige Einkaufshelfer in Sonderhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Düne sucht freiwillige Einkaufshelfer in Sonderhausen

Für die Einkaufshilfe vom Verein „Düne“ in Sondershausen werden dringend freiwillige Helfer gesucht. Der Verein bietet an, Einkäufe, Botengänge oder andere Erledigungen an, um für ältere und chronisch kranke Menschen Betroffenen unnötige Wege zu ersparen.

Für diese Personengruppe besteht ein hohes Risiko besteht, an Corona-Virus schwer zu erkranken. Die Stadtverwaltung Sondershausen empfiehlt daher, dass Menschen, die zur Risikogruppe gehören, soziale Kontakte strikt vermeiden und Aufenthalte außerhalb der eigenen Wohnung auf ein Minimum beschränken.

Wer in Sondershausen Hilfe benötigt, sollte sich unter der Telefonnummer 03632 -70 04 10 (Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail unter hilfe@duene-sondershausen.de melden. Die freiwilligen Helfer werden dann alle notwendigen Schritte in die Wege leiten und kümmern sich um die Anliegen der Betroffenen Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (pl) ruft Freiwillige zum Mitmachen auf, um das Projekt tatkräftig zu unterstützen.

Eine Registrierung für Hilfsangebote und -gesuche steht im Internet unter https://hilfe.duene-sondershausen.de/ oder bei Facebook (‪#‎sondershausenhilftsich) rund um die Uhr zur Verfügung.