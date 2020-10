Durch Zeitumstellung droht weiterer Anstieg von Wildunfällen

„Reh, Fuchs und Wildschwein orientieren sich am Tageslicht – und wissen von der Zeitumstellung natürlich nichts“, sagt Uli Klüßendorf. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um eine Stunde auf Winterzeit zurückgestellt. Und der Amtsleiter von Thüringenforst Sondershausen sieht dadurch, wie auch Polizei und Automobilclubs, das im Kyffhäuserkreis sowieso schon hohe Risiko von Wildunfällen weiter steigen.

Es wird morgens wieder früher hell und abends eine Stunde früher dunkler. „Damit fällt die Dämmerungszeit, in der sich Wildtiere auf Nahrungssuche begeben, wieder in die Hauptverkehrszeit. Deshalb ist auf den Straßen, vor allem im Wald oder an unübersichtlichen Feldrändern, besondere Vorsicht geboten“, warnt Klüßendorf. Ihm pflichtet Vanessa Lundershausen von der Landespolizeiinspektion Nordhausen bei: „Seit etwa sechs Jahren ist bei uns in dieser Phase ein Anstieg bei Wildunfällen zu verzeichnen.“ Angepasste Geschwindigkeit und vorausschauende Fahrweise seien nun wichtiger denn je.

Geschwindigkeiten von über 70 Kilometern pro Stunde könnten Reh und Co. laut Klüßendorf „absolut nicht einschätzen. Die Gefahr potenziert sich damit.“ Kontrolliert abbremsen, Licht abblenden, hupen – das sind die gängigen Tipps. Aber klar: Taucht ein Tier urplötzlich vor dem Fahrzeug auf, seien viele Autofahrer zunächst geschockt.

Vor einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein sollten Autofahrer ausweichen

Der Forstamtsleiter empfiehlt zwei Varianten, falls eine Kollision unvermeidbar erscheint. Erstens für Reh, Fuchs und kleinere Tiere: Nicht riskant ausweichen, sondern das Lenkrad gut festhalten und bremsen. Ein unkontrolliertes Ausweichmanöver erhöhe hier nur das Unfallrisiko, besonders wenn das Auto in den Gegenverkehr gerät oder die Fahrt am Baum endet. Zweitens für Wildschweine: „Dann doch lieber ausweichen. Denn der Aufprall ähnelt einem Crash mit einem anderen Pkw.“

Nach einer Kollision muss die Unfallstelle unverzüglich gesichert werden: Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anlegen und Warndreieck aufstellen. Tote Tiere sollten nicht angefasst oder mitgenommen werden. „Das kann sogar als Wilderei geahndet werden“, so Klüßendorf. Sowohl im Interesse des Tier- als auch Versicherungsschutzes ist es Pflicht, die Polizei anzurufen, selbst wenn das Tier geflüchtet ist. Diese kontaktiert den zuständigen Jäger, der das verletzte Tier suchen und erlösen kann. Die Polizei oder der Jäger stellt vor Ort eine Wildunfallbescheinigung aus, die als Nachweis bei der entsprechenden Versicherung dient.

Das ist im Kyffhäuserkreis immer öfter der Fall. Denn es ist ein drastischer Anstieg der Wildunfälle zu verzeichnen. 2018 ereigneten sich 199 Karambolagen mit Wildtieren, 2019 waren es 201.

Alle zweieinhalb Minuten kommt es in Deutschland zu einem Wildunfall

Allein im ersten Halbjahr 2020 schnellte diese Zahl auf 232 empor. Klüßendorf sieht darin zwar auch einen Hinweis auf die guten Wildbestände der Region. Doch sowohl Forst als auch Polizei führten dies auch auf den Corona-Lockdown und damit weniger Scheu des Wildes zurück. Aber auch der Juli (52 Unfälle), August (48) und September (53) liegen weiter deutlich über dem Schnitt.

Regionale Schwerpunkte der letzten Wochen: die Bundesstraße 4 von der Kreisgrenze Nordhausen bis zur Kreisgrenze Sömmerda, die B 249 Grass bis zur Kreisgrenze Unstrut-Hainich, die Landstraße 1034 zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen und die B 85/86 um Oldisleben/Bahnhof Heldrungen.

Übrigens: Alle zweieinhalb Minuten kommt es in Deutschland zu einem Wildunfall.

Nicht nur Klüßendorf und Lundershausen hoffen, dass sich diese Spanne nun nicht noch weiter verkürzt.