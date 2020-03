Ebeleben. Am Montag öffnet der Kindergarten im Notfallbetrieb. Detailfragen zur weiteren Betreuung sollen Montag beantwortet werden, so der Bürgermeister.

Ebeleben informiert über Kindergartenschließung

Ab Dienstag bleibt die Kindertagesstätte „Helbespatzen“ in Ebeleben geschlossen. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Gröbel (FW) am Samstag noch einmal. Nach Rücksprache mit dem Träger werde der Kindergarten am Montag, 16. März, noch einmal geöffnet sein. Man bitte jedoch darum, dass schon am Montag nur Kinder gebracht werden, bei denen eine Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Die Öffnung der Kindertagesstätte am Montag sei als „Notfallöffnung“ zu betrachten, so Gröbel.

Er erklärte zudem, dass seitens des Landes Thüringen noch Festlegungen getroffen würden, welcher Personenkreis die Kinder zur Betreuung ab Dienstag weiterhin in die Kita bringen dürfe. Hier gebe es aber noch keine abschließenden konkreten Informationen.

Vorrangig solle die Kinderbetreuung für alle Eltern in einem Notfallbetrieb aufrechterhalten werden, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens benötigt werden, wie für Eltern, die bei der Polizei oder im medizinischen Bereich tätig sind, teilte der Bürgermeister mit. Auch Eltern, die im Handel tätig sind, könnten von dieser Notfallregelung betroffen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es jedoch hierzu keine Festlegung. Diese Informationen werden vermutlich erst am Montag bekanntgegeben, so Gröbel.

Zudem erklärte er, dass in Ebeleben alle Supermärkte und auch der Pizzalieferdienst geöffnet haben. Es gebe keine Anweisung aus dem Rathaus, dass die Pizzeria nicht mehr liefern dürfe, um das Virus nicht zu verbreiten, so Gröbel. Die Supermärkte öffnen, alle Grundnahrungsmittel seien vorhanden.

Der Bürgermeister bitte darum, besonnen und vernünftig mit der aktuellen Situation umzugehen.

