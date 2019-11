Der Glasfaser-Ausbau für rund 1.100 Haushalte in Ebeleben und Ortsteilen Allmenhausen und Rockensußra sowie in den Gemeinden Holzsußra, Rockstedt, Bellstedt und Wolferschwenda werde in Kürze abgeschlossen sein. Das teilte die Telekom mit, die für den kyffhäuserkreis den geförderten Breitbandausbau übernommen hat. Ende Dezember werde das schnelle Internet sukzessive in Betrieb genommen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Auch rund 210 Haushalte in der Stadt Großenehrich mit den Ortsteilen Rohnstedt und Wenigenehrich werden ab Ende Dezember schneller im Internet surfen können.