Ehrenamtscard wird wieder vergeben

Die Thüringer Ehrenamtscards werden auch im kommenden Jahr im Kyffhäuserkreis vergeben, teilte das Landratsamt mit. Die Ehrenamtscard erhalten engagierte Personen, die sich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen im örtlichen Gemeinwesen, in ihrer Gemeinde oder im Landkreis einsetzen. Der Kyffhäuserkreis möchte diesen Personen damit einen persönlichen Dank aussprechen, ihre Motivation für das Engagement weiterhin stärken und die Menschen für das Ehrenamt begeistern, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Mit der Thüringer Ehrenamtscard seien vielen Vergünstigungen in ganz Thüringen verbunden. Sie gilt für zwei Jahre. Anträge können im Landratsamt, Markt 8, in Sondershausen im Bereich Ehrenamt abgeholt oder abgegeben werden.

Weitere Informationen unter Telefon: 03632 / 74 15 29, E-Mail: a.bierwisch@kyffhaeuser.de. Das Antragsformular steht auch auf der Internetseite des Landratsamtes Kyffhäuserkreis.