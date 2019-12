Ein Lehrstück über Mobbing

Wie schon in den beiden vergangenen Schuljahren, wird auch in diesem Jahr an der Thüringer Gemeinschaftsschule Greußen ein Theaterstück rund um das Thema Mobbing aufgeführt. Junge Schauspieler des Weimarer Kulturexpresses sind dafür zum wiederholten Male eingeladen worden, erklärt Annegret Schäfer, Schulsozialarbeiterin der Bildungseinrichtung. Das mobile Theater fährt an Schulen und setzt sich in seinen aufgeführten Stücken mit Themen auseinander, die Schüler bewegen. So hätten die Schüler bei den ersten beiden Veranstaltungen großes Interesse gezeigt „und waren offen für das Thema“, sagt Annegret Schäfer.

„Mobbing – wenn Ausgrenzung einsam macht“, ist das aktuelle Stück beschrieben. Es handelt von der Zusammenlegung zweier Klassen zu Beginn eines neuen Schuljahres. Laura, die Jahrgangsbeste und Franzi, eine beliebte Klassensprecherin und Jahrgangszweite sitzen nebeneinander. Was als eine gute Sitznachbarschaft beginnt, entpuppt sich dann als Alptraum. Grund ist eine Veröffentlichung im Internet...

Die Schüler der Klassenstufe fünf sahen sich das Stück am Donnerstag an. Am Freitag waren die sechsten Klassen an der Reihe.

Nach der etwa einstündigen Aufführung gibt es für die Schüler die Möglichkeit, diese gemeinsam mit den Schauspielern zu reflektieren. „Das Thema wird dann auch noch mal im Unterricht behandelt“, so Schäfer. Die Fragen, wann fängt Mobbing eigentlich an und wie definiert man es, sollen unter anderem besprochen werden. Auch werde mit den Kindern aufgearbeitet, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen Mobbing zu wehren und dazu Handlungsstrategien erarbeitet. „Die Kinder sollen für das Thema sensibilisiert werden“, sagt Annegret Schäfer. Es soll aber auch aufgezeigt werden, zu welchen rechtlichen und persönlichen Folgen es kommen kann. Finanziert wird das Theaterprojekt über eine Förderung von der lokalen Partnerschaft für Demokratie im Kyffhäuserkreis, die Schäfer beantragt hatte.