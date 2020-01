Ein Logo für den Freundeskreis

Mitglieder des Sondershäuser Verbands akademisch-musikalischer Verbindungen (SV) und dessen Freundeskreis hatten am Freitagabend zu einer Informationsveranstaltung in die Aula des Scholl-Gymnasiums eingeladen. Hintergrund war, die Studentenverbindung, die in Deutschland und Österreich aktiv ist, bei potenziellen Studenten vorzustellen. Und wo würde das besser sein, als bei Schülern der 11. und 12. Klassen, von denen am Freitagabend allerdings nicht allzu viele erschienen. Anliegen sei es laut Martina Langenberger, die Vorsitzende des Freundeskreises, einen ersten Kontakt herzustellen. Sie fände es schön, wenn im Bewusstsein der Sondershäuser Schüler, die einmal auswärts studieren, mit dem Eintritt in die Verbindung auch immer ein Stück Sondershäuser Heimat vorhanden ist. Wie das in der Praxis auch gelebt wird, erzählte unter anderem Anna Worschech aus Sondershausen. Sie studiert seit dem Jahr 2017 in Marburg Zahnmedizin und hat dort ein aktives Verbindungshaus vorgefunden, in dem sie herzlich und offen aufgenommen worden ist. Musikalische Veranstaltungen, Orchesterkonzerte oder Tanzkurse würden dort regelmäßig stattfinden. „Es können auch Studenten kommen, die nicht in der Verbindung sind“, erzählt die Sondershäuserin. Sie könne die Studentenverbindung nur jedem empfehlen. Dass es in Sondershausen keine Studentenverbindung gibt, ist der Tatsache geschuldet, dass es hier keine Universität gibt, erklärte SV-Mitglied Helge Frank. Nach dem kleinen Exkurs in die Geschichte des Sondershäuser Verbands sowie Berichten von Mitgliedern, gab es noch einen Höhepunkt. Der Freundeskreis hatte die Schüler der 11. und 12. Klassen zu einem Wettbewerb aufgerufen, der das Entwerfen eines Logos beinhaltete. Dreizehn Vorschläge seien eingereicht worden, von denen drei in die engere Wahl kamen und am Freitag prämiert wurden. Am besten gefiel der Entwurf von Anne Müller. Und dieser soll als Logo beziehungsweise Wappenbild künftig auch Verwendung finden, versicherte Martina Langenberger, Vorsitzende des Freundeskreises.