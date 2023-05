Nicht nur die Überreste der ehemaligen Klosterkrypta in Memleben sind Zeugen der Geschichte. Bei Grabungen kommen immer neue Relikte zutage.

Einblicke in Alltag vor 1000 Jahren

Memleben. Sonderführung über das Grabungsareal im Kloster Memleben.

Tiefe Einblicke, wie sich vor vielen Jahrhunderten der Alltag am historischen Ort abspielte, bekommen Museumsbesucher im Kloster Memleben am Samstag, 27. Mai, bei der Spezialführung „Archäologie in Memleben“, die um 11.30 Uhr beginnt.



Als Otto der Große vor 1050 Jahren in Memleben verstarb, wurde sein Herz am Sterbeort bestattet. Bis heute behütet Memleben dieses Geheimnis des Bestattungsortes des kaiserlichen Herzens. Jedoch legen die jüngsten archäologischen Grabungen hier nun auch offen, wie sich das normale Leben an diesem vom Kaisermythos umwobenen Ort vor mehr als einem Jahrtausend gestaltete.

Die können die Besucher von Kloster und Kaiserpfalz nun auch mit eigenen Augen erforschen, wenn sie sich der Sonderführung am kommenden Sonnabend anschließen. Dabei haben die Teilnehmer nämlich die Möglichkeit, die aktuell laufenden archäologischen Grabungen auf dem Klosterareal in Memleben zu besichtigen.

Nähere Informationen zu der Sonderführung gibt es unter der Telefonnummer: 034 67 / 26 02 74 oder per E-Mail: info@kloster-memleben.de und auf der hauseigenen Internetseite des Klosters unter: www.kloster-memleben.de