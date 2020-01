Einblicke ins Oberstübchen von Maddin Schneider

Endlich wieder Comedy in Sondershausen, kündigt Klubhaus-Betreiber Fabian Fromm an. Maddin Schneider, bekannt aus dem „Quatsch Comedy Club“ und den „7 Zwerge“-Filmen wird am 14. März im Klubhaus Stock’sen in Sondershausen auf der Bühne stehen.

Dann werde er sein neuen Programm „Denke macht Kopfweh“ präsentieren, so Fabian Fromm. Wer also mal wieder einen ganzen Abend lang durchgehend lachen möchte und dabei noch einen Einblick in die menschliche Psyche erhalten will, dem sei das aktuelle Programm des Comedian Maddin empfohlen. In dem erklärt der Hesse zuerst, warum man sich meistens den „Wörscht Käs“ ausdenke anstelle des „Best Käs“. Und warum so viele Gedanken der Kategorie „Ich-hab-einen-an-der-Waffel“ durch die Köpfe sausen. In seinem Kopf tummeln sich zumindest die aberwitzigsten Gedanken. Bis zu 80.000 pro Tag. Schon verrückt, was einem den lieben langen Tag bis in die Nacht hinein durch den Kopf gehen kann, heißt es. Einen Einblick in sein Oberstübchen gewährt der Komiker an diesem Abend dem Publikum.

Die Fallbeispiele, die Maddin hier liefert, seien schreiend komisch, heißt es in der Programmvorstellung. Auf hessisch-bodenständige Art gebe er Tipps für den Umgang mit negativen Gedankenmustern. So unterrichte er das Publikum in der sogenannten „Scheiß-druff-Programmierung“, die schon seine Oma erfolgreich angewandt habe. Auch das Thema Resonanz werde anhand einfacher Fragestellungen beleuchtet: Warum ziehe ich immer nur rothaarige Frauen mit Fleischwurst-Intoleranz in mein Leben? Warum leiden alle meine Partner am Schnarch-Knirsch-Syndrom?

Am Ende zeige der Komiker aber, dass die beste Art des Denkens das Nicht-Denken ist. Zu kompliziert? Nicht, wenn Maddin es erklärt. Und vor allem so lustig, dass man viele negative Gedanken und Sorgen einfach weglachen kann.

Das Klubhaus Stocksen bittet zum Comedy-Abend mit Maddin Schneider am Freitag, 14. März, ab 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Die Tickets gibt es ab sofort unter www.stocksen-ticket.de, in der Touristinformation am Sondershäuser Marktplatz, im Ticketshop Hoff (Kaufland Sondershausen) und telefonisch unter (03632) 78 81 11.