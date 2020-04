Das Amtsgericht in Sondershausen.

Eine Autofahrt ohne Führerschein im Kyffhäuserkreis

In einer Stadt im Kyffhäuserkreis fuhr ein junger Mann, der in der Region wohnt, mit einem Pkw zur Tankstelle. Ein Mitarbeiter wusste, dass der Autofahrer keinen Führerschein hat und erstattete Anzeige, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen im Gespräch mit dieser Zeitung den Fall schilderte. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe, er hat 75 Tagessätze je 40 Euro, also 3000 Euro, zu zahlen.

