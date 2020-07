Eine Baggerfahrt zum 70. Geburtstag in Billeben

Große Überraschung für Wolfgang Ludwig am Samstag: Zu seinem 70. Geburtstag gab es nicht nur Kuchen, der Billeber durfte auch noch einmal in den T174 steigen und eine Runde fahren. Seine Tochter hatte die Fahrt mit dem Traktorverein Allmenhausen organisiert. Die Traktorfreunde um Vereinschef Thomas Dorl freuten sich über eine Ausfahrt mit ihren Traktoren, viel Gelegenheit gibt es aufgrund von Corona nicht. Den Bagger konnten die Landmaschinenschrauber dank guter Kontakte besorgen. Und so drehte Wolfgang Ludwig auf einem Feld bei Billeben Runden mit dem Gefährt, das er zu DDR-Zeiten bei der Arbeit in der LPG 15 Jahre lang bedient hatte.