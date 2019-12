Kyffhäuserkreis. Jahreswechsel bringt die Schließung in der Verwaltung des Kyffhäuserkreises mit sich. Der Bürgerservice des Landratsamtes öffnet am 30. Dezember.

Eingeschränkte Öffnungszeiten im Landratsamt

Zwischen den Feiertagen öffnen das Landratsamt als auch die Außenstellen in Sondershausen und Artern nicht. Geschlossen ist am 24., 27., 30. und 31. Dezember. Ab Donnerstag, 2. Januar 2020, ist das Landratsamt mit seinen Außenstellen wieder wie gewohnt für die Bürger zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Ausnahmen von der Betriebsschließung gibt es im Bürgerservice in Sondershausen am Montag, 30. Dezember, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Die Außenstelle in Artern bleibt an diesem Tag geschlossen.

Beim Amt für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung gibt es zum Jahreswechsel geänderte Untersuchungszeiten im Trichinenuntersuchungslabor: Am 27. Dezember ist die Annahme von Trichinenproben von 7.30 Uhr bis 11 Uhr im Gesundheitsamt in Sondershausen. Proben, die an diesem Tag nach 9 Uhr eintreffen, werden erst am 30. Dezember untersucht. Am 30. Dezember werden ebenfalls Trichinenproben zwischen 7.30 und 11 Uhr angenommen. Die nächste Untersuchung ist dann erst am 2. Januar. Am 24. und am 31. Dezember finden keine Untersuchungen statt.

Die Kompostieranlage in Allmenhausen hat nach Angaben des Landratsamts wie folgt geöffnet am 23. Dezember von 7.30 bis 16 Uhr und dann wieder am 27. Dezember. Am 24., und 31. Dezember sowie den gesetzlichen Feiertagen ist die Anlage geschlossen.