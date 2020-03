Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einkaufshelfer nun auch in Oldisleben

Auch in Oldisleben können sich Corona-Risikogruppen jetzt Waren des täglichen Bedarfs nach Hause bringen lassen. „Das Angebot richtet sich an ältere Menschen oder Personen in Quarantäne. Die Idee dazu entstand in Anlehnung an den Frankenhäuser Einkaufsservice“, sagt Tierarzt Georg Müller, einer der Initiatoren der „Oldislebener Einkaufshelfer“. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

Mitstreiter sind auch Frank Neutert, Markus Röse und Christopher Schulze. Lars Denkel von der Werbeagentur beteiligte sich an den Werbeflyern, mit der die Aktion bekannt gemacht werden soll. Auch Plakate werden aufgehängt. Die Auslieferung der Einkäufe erfolge „selbstverständlich unter den gebotenen Hygieneregeln“, so Müller. Schutzkleidung, Handschuhe und Masken stellt der Tierarzt zur Verfügung. Christopher Schulze nimmt die Einkaufswünsche von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 034673/786506 entgegen, eingekauft wird im ortsansässigen Lebensmittelmarkt, die Auslieferung erfolge „zeitnah“. Für den Service werde ein Obolus für das Spritgeld erhoben.