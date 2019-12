Sondershausen. Schlittschuhlaufen auf einer Kunsteisbahn am Marktplatz in Sondershausen ist auch in diesem Jahr möglich – noch bis zum 29. Dezember.

Eislauf-Vergnügen mitten in der Stadt

Auch in diesem Jahr können sich die Sondershäuser und ihre Gäste auf das Eislauf-Vergnügen am Marktplatz freuen. Am Sonntag wurde die synthetische Eislaufbahn eröffnet. Zu den ersten Nutzern gehörten Anna-Lena und Jonas (Bildmitte) aus Halle, die zu Besuch in der Musik- und Bergstadt waren. Noch bis zum 29. Dezember ist dienstags bis donnerstags jeweils von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags jeweils von 14 bis 21 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.