Elektro-Weltneuheit im Praxistest

Allmenhausen. Die Kompostieranlage Allmenhausen probiert, wie es sich mit einem elektrischen Umsetzer mit Akku arbeiten lässt.

In der Kompostieranlage Allmenhausen werden im Jahr mehr als 6500 Tonnen Biomüll verarbeitet und in erster Linie zu Kompost umgesetzt. Damit das künftig auch noch ein Stück weit umweltfreundlicher geschehen kann, testet das kreiseigene Unternehmen derzeit einen elektronischen Kompostumsetzer.

Der sogenannte "E-Wender" funktioniert funkgesteuert und läuft mit einem Blei-Akku. „Der hat gleich mehrere Vorteile“, erläutert Jens Wiechmann. Er ist der Geschäftsführer der Firma JT-Rectec, die den weltweit ersten akku-elektrischen Kompostumsetzer vertreibt. „Neben dem Verzicht auf fossile Brennstoffe wird die Maschine nicht mehr von einem Fahrer aus der Kabine bedient, sondern über Funk ferngesteuert.“ Wie das funktioniert, führte Wiechmann den Mitarbeitern der Allmenhäuser Kompostieranlage am Donnerstag selbst vor.

Die Maschine setzt an einer der zehn sogenannten Mieten an, von denen unter dem Hallendacht zehn Stück auf einer Länge von 60 Metern aufgehäuft sind. Die Mieten haben zu Beginn des Zersetzungsprozesses eine Breite von 3,60 Meter und eine Höhe von 1,60 Meter. Per Knopfdruck startet der Bediener die Fahrt. Bei der konventionellen Maschine mit Dieselhydraulik, die derzeit noch in der Anlage verwendet wird, erfolgt die Bedienung durch einen Fahrer von der Kabine des Fahrzeuges aus.

Das neue Modell wird hingen von „außen“ gesteuert. Die Rotoren drehen sich gleichmäßig und wenden den vorbereiteten Abfall, von außen nach innen teilautonom. „Das ist wichtig“, sagt Steffen Kranhold, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Landratsamt. Für die Mikroben, die für den Umsetzungsprozess sechs bis acht Wochen brauchen, sind neben einem ausgewogenen Stickstoff- und Kohlenstoffverhältnis auch optimale Wasser- und Luftverhältnisse erforderlich.

In den Mieten herrschen bei guten Bedingungen Temperaturen von 65 bis 70 Grad Celsius. Nach sechs bis acht Wochen ist der Verrottungsprozess vollendet. Bis dahin hat die Miete zirka 40 Prozent ihres Volumens verloren.

Wasser- und Luftverhältnis muss für Mikroben optimal sein

Momentan werden die Temperaturen noch täglich von Hand gemessen und dokumentiert. Vier Kollegen – zwei über den Landkreis und zwei über die Ebelebener Firma LTU angestellt – sowie eine Aushilfskraft betreuen die Kompostieranlage derzeit. Von ihnen ist neben dem Führen und Bedienen der Maschinen auch viel Handarbeit gefragt. „Denn nicht bei allem, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin“, sagt Steffen Kranhold. So finden sich in den Biotonnen, die auf der Anlage geleert werden, regelmäßig Dinge, die nicht in den Biomüll gehören. Plastetüten, Blumentöpfe, Schuhe und Steine müssen aussortiert werden. Zunächst von Hand und später maschinell noch einmal. So lange, bis der Kompost in zweierlei Körnungen zum Verkauf angeboten werden kann. Pro Tonne kostet die wertvolle Komposterde 10 beziehungsweise 15 Euro. Abnehmer sind vor allem Landwirte und Gartenbauer, Kommunen, aber auch Privatpersonen, die den Kompost für den heimischen Garten brauchen.

Sollte der bisherige Kompostwender mit dem Baujahr 2012 seinen Dienst irgendwann einmal getan haben, ist es eine Überlegung wert, die 250.000 Euro für das akku-elektrische Modell aufzubringen, meint Kranhold. Der ließe sich sogar über eine Fotovoltaikanlage aufladen, auch hier gebe es auf der Anlage Möglichkeiten zur Anbringung von Solarzellen.

Anlagen-Mitarbeiter Dirk Etzel (rechts) erläuterte Jens Wiechmann die Besonderheiten der Allmenhäuser Anlage, während der E-Wender seinen Dienst verrichtete. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen