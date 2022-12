Sondershausen/Weimar. Vortrag im Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte über die Ausgrabungen bei Sondershausen.

Über die Entdeckungen am Frauenberg wird am kommenden Dienstag, 6. Dezember, Diethard Walter, der ehemalige Leiter des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens und als Gebietsreferent mit den Ausgrabungen beschäftigt, sprechen. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie lädt um 19.30 Uhr dazu ein – allerdings in den Vortragssaal des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar.

„Entdeckungen um den Frauenberg – Archäologische Forschungen zum Frühmittelalter in Nordthüringen“ ist der Vortrag überschrieben. Thüringen lag einmal am nordöstlichen Rand des fränkischen Reiches und war in den Jahrzehnten um 700 Schauplatz einiger dramatischer herrschaftlicher und kultureller Veränderungen. Details dazu konnten mit archäologischen Forschungen rund um den Frauenberg bei Sondershausen ans Licht gebracht werden. Damit ließ sich erstmals in Thüringen ein Zentralort der späten Merowingerzeit archäologisch nachweisen, heißt es in der Ankündigung.

Besonders aufschlussreich war die Untersuchung zweier Friedhöfe politisch und gesellschaftlich führender Eliten des 7. und 8. Jahrhunderts auf dem Frauenberg und an dessen Fuß.

Zu den bedeutenden Funden gehören unter anderem Reste einer vermutlich im 7. Jahrhundert errichteten frühmittelalterlichen Holzkirche – gefunden unter einem Fußboden sowie den Fundamenten einer jüngeren Kirche.

2007 hatten die Ausgrabungen durch die Stadt Sondershausen und das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie auf dem Frauenberg begonnen. Ausgegraben wurden auch etwa 40 hochmittelalterlichen Bestattungen und etwa 30 Gräber aus dem Frühmittelalter. Entdeckt worden waren dort ein Adliger in voller Waffenausrüstung und zwei reich ausgestattete Kindergräber.