Die Erinnerungen des Sondershäusers Dieter Strödter an die Zeit der friedlichen Revolution – sowohl vor, als auch nach dem Mauerfall – wirken auch nach 30 Jahren noch sehr lebendig. Er schildert, wie es am 4. November 1989 zu der ersten öffentlichen freien Wahl in der DDR kam.

Der Vorschlag zur Gründung einer unabhängigen Untersuchungskommission, die sich mit den Vorwürfen der Korruption und des Machtmissbrauches beschäftigen und diese aufklären soll, kommt von Strödter. Ihn unterbreitet er bereits am 28. Oktober 1989, dem Tag, an dem eine große Kundgebung auf dem Sondershäuser Marktplatz stattfand.

„Es sollte der erste wirklich demokratische Dialog nach der Pleite der Kinoveranstaltung werden“, erzählt Dieter Strödter. Es sei aber in erster Linie zu lautstarken Anklagen und Schreien gekommen. Sein Vorschlag zur Gründung der unabhängigen Kommission sei aber vom damaligen ersten Sekretär der SED-Kreisleitung angenommen worden – „die Angst trieb ihn“, sagt Strödter im Nachhinein. Die Anklagen und Vorwürfe sollten die Bürger dann schriftlich verfassen und in seinen Briefkasten stecken – damals wohnte Strödter in der Hermann-Danz-Straße. Vertrauen zur Post habe er damals nicht gehabt, deshalb die Aufforderung, die Schriftstücke persönlich abzugeben.

Ein Mitglied der SED-Kreisleitung sowie der Sekretär für Agitation und Propaganda hätten damals in seiner Wohnung versucht, ihn von diesem Vorhaben abzubringen. Einen Tag später wird in der Kirche in Stockhausen der Vorschlag angenommen. Alle Betriebe und Institutionen sollen demnach Vertreter benennen, die sich am 4. November einer Befragung der Bevölkerung und Wahl der Kommission stellen sollten, erklärt Strödter.

Zur ersten öffentlichen freien Wahl, wie Dieter Strödter sagt, seien dann zwölf Kandidaten von etwa 60 bis 80 Sondershäusern befragt – davon vier abgelehnt und acht gewählt worden. Letztere Namen habe dann Rechtsanwalt Wolfgang Zyber notiert. Die Konstituierung habe anschließend in der „Klause“ stattgefunden. Die Arbeit der Kommission sei dann alles andere als leicht gewesen. Sie fand für ihn neben seinem Schuldienst statt, „drei, vier Stunden Schlaf. Mehr war in dieser Zeit nicht drin“, sagt Strödter.

Da die Stasi-Zentrale in Erfurt erst am 4. Dezember besetzt worden sei, berichtet er weiter, sei die Arbeit alles andere als einfach gewesen, „es stand immer ein Auto mehr vor dem Haus“. Auch habe er die Anklageschriften der Bürger zu Hause so gut es ging versteckt, „die lagen im Keller unter dem Kohlenkasten“. Ziel der Kommission sei es zunächst gewesen, Großbetriebe wie das Kaliwerk und den VEB Elektroinstallation zu überprüfen, ob es hier Korruption und Machtmissbrauch gab. Beim Kaliwerk habe er dann einen Fehler begangen, wie sich später herausstellte. Die Telefonate, um die Mitglieder der Kommission über den Termin zu verständigen, habe er in der Schule geführt. Die Telefone seien so geschaltet gewesen, dass die Direktorin alle abhören konnte. „Wir sind dann in das Kaliwerk gekommen und überall aufgelaufen“, erinnert sich Strödter. Man hielt den Kommissionsmitgliedern vor, keine Berechtigung zu haben und auch kein staatliches Organ zu sein. „Die Sache ging aus, wie das Hornberger Schießen“, erzählt der Sondershäuser.

Beim VEB Elektroinstallation habe man hingegen einen großen Erfolg verbuchen können. Die von der Kommission informierte Staatsanwaltschaft sei mit vor Ort gewesen. Von einer zuverlässigen Quelle hätte man zudem im Vorfeld erfahren, in welchem Büro und Schränken was zu finden sei. Belege über die Zahlung von Gehältern in Höhe von 2000 bis 2400 Mark, dazu Aufwandsentschädigungen, für Mitglieder der SED-Kreisleitung, Nachwiese über die Lieferung preisreduzierten Essens sowie Unterlagen, dass Quittungen für Betriebsfeiern zwar ausgestellt, das Geld aber für Privatfeiern verwendet wurde, habe man unter anderem gefunden. Als man die Fakten der Menschenmenge auf dem Markt verkündete, „kochte die Volksseele“. Aber auch hier war es das oberste Gebot, keine Gewalt anzuwenden und etwaige Vergeltung zu üben, betont Dieter Strödter.