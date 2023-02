Erster Storch in Bretleben

Den ersten Storch in Bretleben hat Utz Gäbel am Sonntagmittag mit der Kamera eingefangen. Um 11 Uhr stand er auf dem Nest.

Bretleben. Utz Gäbel fing den Langschnabel mit der Kamera ein

Seit Sonntag ist nun auch die Bretleben das Storchennest nicht länger verwaist. „Bei uns ist der erste Storch seit 11 Uhr da, wir freuen uns sehr“, schreibt Utz Gäbel am Sonntagmittag in einer Mitteilung und schickt auch gleich zwei Fotos vom freudigen Ereignis. Knapp fünf Wochen zuvor und so zeitig wie nie waren bereits auf den Nestern in Borxleben und Ringleben die ersten Störche gesichtet worden, nach einiger Zeit aber vermutlich wieder in wärmere Gefilde aufgebrochen. kf