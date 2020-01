Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erzählkunst für wohlig-heisskalte Schauer

Heisskalten Geschichten können Besucher vom Kunsthof in Friedrichsrode am kommenden Samstag, 25. Januar lauschen. Beim Erzählabend im Kuhstall sind zwei Künstler zu Gast, die das Handwerk des Erzählens im besonderen Maße beherrschen, wie Michael Donth vom Kunsthof in einer Pressemitteilung ankündigt.

Schauspieler Erik Studte gestaltet gemeinsam mit Antje Horn den Erzählabend im Kunsthof Friedrichsrode. Foto: Patryk Sebastian Witt Mit Antje Horn ist eine studierte Erzählkünstlerin zu erleben und Erik Studte ist als Schauspieler erfahren, Geschichten mit Mimik und Stimme Eindringlichkeit und Dramatik zu verleihen. Die beiden Künstler entführen das Publikum mit einem Reigen fantasievoll vorgetragener Geschichten. Heisskalt, werde es den Zuhörern den Rücken hinunterlaufen, durch den Magen gehen, den Kopf verdrehen und mit Sicherheit das Herz erwärmen, wenn Antje Horn und Erik Studte erzählen, ist Mitveranstalter Donth überzeugt. Die Geschichten, welche nah am und manchmal auch mitten im Publikum erzählt werden, seien schaurig, schön und skurril. Sie verursachen einen wohligen Schauer und sind doch nichts für all zu schwache Nerven, gibt er einen Vorgeschmack auf die Erlebnisse, auf die sich Besuch während des Erzählabende freuen könnten. Antje Horn verzaubert seit einigen Jahren ihre Zuhörer mit der uralten Kunst des Geschichtenerzählens. Sie absolvierte unter anderem Ausbildungen in den Fächern „Künstlerisches Erzählen“ und „Storytelling in Art and Education“ an der Universität der Künste in Berlin. Heute ist sie als Erzählerin in ganz Deutschland unterwegs. Erik Studte ist als Schauspieler auf vielen Bühnen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus auch immer wieder in Film und Fernsehen zu erleben. Seine künstlerische Heimat ist die Shakespeare Company Berlin. Weiterhin arbeitet er als Regisseur und Theaterpädagoge. Als Duo sind die beiden Künstler nun am kommenden Wochenende schon zum zweiten Mal mit einem Auftritt als Erzähler zu Gast im Kunsthof Friedrichsrode. Unter dem Motto „Heisskalt“ haben sie für diesen Winterabend ein Programm zusammengestellt, das beim Publikum für wohligen Schauer sorgen soll. Wo: Im Kuhstall vom Kunsthof Friedrichsrode Beginn: 20 Uhr Karten: An der Abendkasse ab 19.30 Uhr