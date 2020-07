Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Exkursion zu Waldschäden in der Hainleite

Über die Waldschäden durch Trockenheit und Käferbefall und die Chancen, die Bestände für eine klimafreundliche Holznutzung wieder zu stärken, will der Verein „Kulturwald statt Urwald“ gemeinsam mit dem Forstamt Sondershausen während einer Exkursion durch die östliche Hainleite informieren. Geführt wird der Rundgang, der am Dienstag, 7. Juli, um 9 Uhr an der Bushaltestelle in Seega startet, von Revierförsterin Stefanie Hesse.

