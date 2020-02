Foto: Henning Most

Experimentelles zum Tag der offenen Tür

Künftige Schüler konnten sich zum Tag der offenen Tür am Geschwister-Scholl-Gymnasiums am vergangenen Freitag umsehen und dabei nicht nur die Einrichtung erkunden. An diesem Tag präsentieren die Schüler auch die Ergebnisse ihrer Projektwoche. Die hatte unter dem Motto „30 Jahre Einheit“ gestanden und führte Entwicklungen vor wie „Von Plaste bis Elaste“ oder den Karat-Song „Über sieben Brücken musst Du gehen" gespielt von der Schulband. Auch der neunjährige Arne Hesse ( im Bild 3. von links) konnte im Chemieraum mit erleben wie Lukas Caspar, Leonard Ose und Paul Busch (von links) Bioplastik herstellten.