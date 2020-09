Am Ufer der Unstrut war bis Sonntag eine Fotofalle installiert.

Sondershausen. Die Köderfalle für das mutmaßlich in der Unstrut gesichtete Krokodil wird abgebaut. Landkreis beauftragt Experten mit Spurensuche am Fluss.

Die eigene Suche nach dem vor einer Woche angeblich gesichteten Krokodil in der Unstrut gibt das Landratsamt auf. Dafür soll jetzt ein Experte den Fluss nach Spuren des hier möglicherweise lebenden Krokodils absuchen. Das kündigte am Montag das Landratsamt an.