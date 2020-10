Fachmann führt zu Kranichen am Helme-Stausee

Die Tour beginnt, und der Himmel öffnet die Schleusen. Was soll’s, Naturfreunde sind wetterfest. „Bei schlechtem Wetter rufen die Kraniche sogar mehr als bei Sonnenschein“, stimmt Kranich-Ranger Norman Helbing am Samstagnachmittag gut gelaunt auf die vom Naturpark Kyffhäuser organisierte Führung ein. Ihm folgen rund 30 Interessierte, mehr sind nicht möglich in Coronazeiten. Am Südufer des Helme-Stausee wandert man dem abendlichen Einflug der Glücksvögel entgegen.

Norman Helbing (links) führt als ehrenamtlicher Ranger Besucher an der Südseite des Stausees entlang, wo sie mit Spektiven Kraniche beobachten können. Dazu liefert er jede Menge Informationen über die scheuen Vögel. Foto: Sibylle Klepzig