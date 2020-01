Fachschule wirbt um neue Schüler

In der Klasse der Heilerziehungspfleger berichten Joanna Einecke, Celine Exel und Stefanie Karlstedt aus dem ersten Lehrjahr von ihrer Ausbildung. Seit August vergangenen Jahres lernen sie in der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales Sondershausen. Fünf Ausbildungsberufe werden hier angeboten. Zum Tag der offenen Tür konnten sich am Samstag Interessierte in der Schule über alle diese Ausbildungseinrichtungen informieren.

Aktuell lernen in der Einrichtung im Sondershäuser Borntal rund 260 Schüler, berichtet Schulleiterin Kathrin Ulbricht. Im August beginnt das neue Schuljahr. Die ersten Bewerbungsgespräche wurden bereits am Samstag geführt. Der Tag der offenen Tür werde immer rege genutzt. Nicht jeder habe gleich Zeugnisse dabei und wolle ein Eignungsgespräch führen. Viele schauten sich erst einmal die Schule an, informierten sich über die Ausbildungsberufe, sagt Kathrin Ulbricht. Mitunter werde es aber schon konkret.

Dann stehen die Schüler und Lehrer Rede und Antwort. Mancher sei überrascht, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gebe, als Heilerziehungspfleger zu arbeiten, sagt Joanna Einecke. In ihrem Klassenraum erzählt sie seit dem Vormittag über Krankheitsbilder, über Module statt Fächer und passend zum scheppernden Schlagzeug, das gerade durchs Haus schallt, dass man auch ein Musikinstrument erlernt in der Ausbildung. Mathematik, Deutsch, Englisch und politische Bildung seien darüber hinaus Pflicht. „Nach dem Abschluss können wir in der Altenpflege, in einer Klinik, aber auch im Kindergarten arbeiten“, schildert sie. Ihr Ziel sei es, mit Erwachsenen zu arbeiten in der Pflege, vielleicht sogar in der Psychiatrie.

Die Fachschule kennt sie ebenso wie ihre Mitschülerin Celine Exel seit ihrer Ausbildung zur Sozialbetreuerin. „Danach wollte ich eigentlich Erzieherin werden, aber weil die Heilerziehungspflege so vielseitig ist, habe ich mich dafür entschieden“, erzählt Celine Exel. Ernährungs- und Gesundheitskunde, Pflege, Beratung uns soziale Assistenz gehören zum Ausbildungsstoff. Dazu gibt es noch Praktika im sozialen Bereich und der Pflege.

Kontakte pflegen die Schüler aber auch während der Unterrichtstage nach außen. Die Schule ist Mitglied im lokalen Bündnis für frühkindliche Bildung der Gemeinde Kyffhäuserland und unterstützt Kindergärten und die Grundschule in der Gemeinde bei Aktivitäten und Festen.

Die Schule lädt jedes Jahr zu einem Sommerfest und zum Weihnachtsmärchen ein. Rund 400 Schüler aus Sondershausen, aber auch Kyffhäuserland und Clingen waren zu Beginn des Schuljahrs zu Gast. Um die Unterhaltung und die Versorgung der Besucher kümmern sich die Schüler. Praktischer Unterricht für alle Schüler aller Ausbildungsgänge sei das, sagt Kathrin Ulbricht. Und für alle Gewinn. Die Schule ist im Landkreis bekannt, auch bei Kinder und Jugendlichen, die irgendwann selbst mal einen Ausbildungsberuf wählen werden. Und die Auszubildenden sammeln praktische Erfahrungen für ihren Beruf.

Ausbildungsberufe

Sozialassistent: 2 Jahre, Voraussetzung Realschulabschluss, Erwerb der Fachhochschulreife möglich

Erzieher: 3 Jahre, Voraussetzung Realschulabschluss und eine zweijährige einschlägige Berufsausbildung, Erwerb der Fachhochschulreife möglich

Heilerziehungspfleger: 3 Jahre, Voraussetzung Realschulabschluss und eine zweijährige einschlägige Berufsausbildung, Anerkennung als Pflegekraft, Erwerb Fachhochschulreife möglich

Ergotherapeut: 3 Jahre, Voraussetzung Realschulabschluss

Sozialbetreuer: 2 Jahre, Voraussetzung Hauptschulabschluss