Familie Bader liebt die Bühne

In den Rollen von Baum, Ofen und Hahn im Märchen „Frau Holle“ entdeckte Matthias Bader aus Sondershausen einst seine Leidenschaft fürs Schauspiel. Jahrzehnte später steht er jetzt mit seiner Mutter Brigitte, Vater Detlef und Tochter Anna wieder auf der Bühne. Baders wirken beim Weihnachtsstück „Des Kaisers neue Kleider“ vom Freundeskreis Liebhabertheater in Sondershausen in tragenden Rollen mit.

Begonnen hat alles ebenfalls in der Weihnachtszeit vor vielen Jahren, als Matthias Bader gemeinsam mit anderen Eltern ein Theaterstück für Kinder im Kindergarten aufführte. Mittlerweile ist Baders Tochter aus dem Kindergartenalter heraus. Seitdem gab es eine lange Zeit für ihn keine Rollen mehr, in denen er sein Schauspieltalent unter Beweis stellen konnte.

Dann besuchte Bader Jahre später das historische Liebhabertheater im Schloss Sondershausen. Der Freundeskreis Liebhabertheater brachte damals das Volksmärchen die „Bremer Stadtmusikanten“ auf die Bühne. Damals schnupperte Matthias Bader das erste Mal so richtige Theaterluft auf der historischen Bühne im Sondershäuser Schloss. Da saß der 38-jährige noch auf einem Stuhl im Zuschauerraum: „Plötzlich kribbelte es in den Adern, es war wie Lampenfieber“, weiß Bader heute noch zu berichten.

Wenig später kam ihm gelegen, dass die Theaterfreunde nach Laiendarstellern suchten. Er ergriff seine Chance, auf den Bretten zu stehen, die die Welt bedeuten. Nun gehört er seit drei Jahren zum Kern des Laienschauspiel-Ensembles. Bei dem Märchen „Schneeweißchen und Rosenrot“ schlüpfte er in die Rolle des Prinzen und mimte zudem den Falken.

Bei den Proben stets mit dabei war seine Tochter Anna. Bekanntlich fällt der Apfel ja nicht weit vom Stamm, so hatte Anna im vergangenen Jahr Premiere im Weihnachtsmärchen. Jetzt laufen die Proben für das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ im Liebhabertheater im Schloss auf Hochtouren. Anna spielt ein Kind am Hofe des Kaisers. Matthias Bader wird einen der falschen Schneider im prunkvollen Gewand zum Besten geben. Und wieder steht eine Familienpremiere in der Weihnachtsinszenierung an, denn Vater Detlef Bader zeigt sich in der Rolle des Soldaten. Der 68-Jährige hatte zuvor bereits eine Rolle im Theaterstück „Das Kunstwerk“ inne. Mit Mutter Brigitte schließt sich in diesem Jahr der Theaterkreis der Baders. Auf der Bühne stand die 64-jährige Seniorin bis heute noch nicht. Nun nimmt sie den Platz der Vorleserin beim Weihnachtsmärchen ein.

Seit über 30 Jahren führt der Freundeskreis Liebhabertheater die Weihnachtsmärchen auf. Eine Tradition, die sich Theaterfreunde nicht entgehen lassen, denn in Windeseile waren die Aufführungen ausgebucht. Bei den Laiendarstellern gab es immer ein Kommen und Gehen. Darum fehlte es oft an Nachwuchs auf der Bühne. „Na, wer will denn schon einen ellenlangen Text einstudieren? Das bedeutet nämlich, eine hohe Disziplin an den Tag zu legen, um auf der Bühne vor vollem Haus zu bestehen“, sagt Vereinschefin Helga Polle. Das schreckt Matthias Bader nicht: „Es macht mir unheimlich viel Spaß, als Sondershäuser auf so einer altehrwürdigen Bühne mein Talent zu zeigen.“