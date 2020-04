Bianca Fliß (links) von der Begegnungsstätte übergibt Unterlagen, Schutzmaske und Handschuhe an Helferin Kirsten Walter.

Sondershausen. Familienbegegnungsstätte koordiniert künftig Hilfsgesuche und -angebote in Sondershausen und den Ortsteilen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familienbegegnungsstätte „Düne“ organisiert Sondershäuser Einkaufshilfe

Alt und jung unter einem Dach lautet das Motto der Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“. Das soll auch jetzt gelten, wenn Menschen zu Hause bleiben sollen und Einrichtungen wie die Düne für Besucher geschlossen sind. Deshalb koordiniert die Familienbegegnungsstätte jetzt die Sondershäuser Einkaufshilfe.

„Virtuell hat es in den vergangenen Tagen schon viele Angebote gegeben“, sagt Bianca Fliß von der „Düne“. Auch nach Hilfe sei gefragt worden, zum Beispiel in der Facebookgruppe „Sondershausen hilft“, die Martin Ludwig und seine Mitstreiter bereits Mitte März ins Leben gerufen haben. Erreicht werde damit noch zu wenig, fand nicht nur Bianca Fliß. Auch Stadtverwaltung und Landratsamt fragten bei der Düne an, die auch Träger des Mehrgenerationenhauses ist, ob man hier nicht die Hilfe koordinieren könne.

15 Helfer haben sich schon gemeldet

In einer gemieteten Datenbank erfassen Bianca Fliß und ihre Mitstreiter seit ein paar Tagen bereits Helfer, listen auf, welche Aufgaben diese übernehmen würden und zu welcher Zeit, ob sie mobil sind und in welcher Region einsetzbar. „Gibt es Hilfsgesuche, dann können wir jederzeit jemanden vermitteln“, hofft Fliß. 15 Helfer haben sich bereits gemeldet. Ein erster Einkauf für Risikopatienten habe man auch schon übernommen. Die Hilfe, das habe sich bereits gezeigt, werde sich nicht nur aufs Einkaufen beschränken, so Fliß. Anrufe von Senioren, die nicht mehr zum Fleischer gehen können oder wollen, weil sie zur Risikogruppe gehören, habe es auch schon gegeben. Sie wünschen sich, dass ihnen jemand das Mittagessen bringt. Gassi gehen und zur Apotheke fahren, wäre ebenso möglich.

Der Vorteil der Düne sei es eben auch, dass man bereits ein großes Netzwerk habe. „Viele Leute kennen uns und vertrauen uns. 26 Jahre vor Ort machen sich bemerkbar“, sagt Bianca Fliß. Schon vor dem offiziellen Start der Aktion habe man Anrufe erhalten, ob man denn nicht bei Gelegenheit helfen könne. Dass die Lebensmittel demnächst zur Neige gehen könnten bei den ersten Senioren, vermutet auch Helferin Kirsten Walter. Die Gerichtsvollzieherin gehörte zu den ersten, die sich meldete und ihre Unterstützung anbot. Derzeit habe sie weniger zu tun und wollte die freie Zeit sinnvoll nutzen. Neben den eigenen Eltern möchte sie auch noch anderen helfen.

Ehrenamtliche bei Engagement versichert

Neben Bekanntheitsgrad und Vertrauen bietet die Düne auch potenziellen Helfern einen Vorteil. Wer sich hier engagiert, sei als Helfer auch versichert, sagt Bianca Fliß. Sowohl für den Weg als auch bei Autofahrten seien die ehrenamtlichen Helfer über die Familienbegegnungsstätte abgesichert. „Viele helfen gern und selbstlos, aber dass ihnen dabei etwas zustoßen könne, ist nicht ausgeschlossen. Für diesen Fall haben wir vorgesorgt“, sagt Bianca Fliß. Zudem erhalten alle Helfer, die sich über de Einkaufshilfe engagieren wollen, eine Erstausstattung. In dem Jutebeutel befinden sich neben einer Schutzmaske, die meisten selbst genäht, ein paar Handschuhe, aber auch Informationsmaterial, Klemmbrett, Stift und Einkaufsliste, zählt Fliß auf. Und die Stadt Sondershausen werde allen Helfern ein Formular ausstellen, dass sie berechtigt, auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen der Stadt bei ihren Einsätzen kostenlos zu parken.

Damit auch möglichst viele von der Möglichkeit, der kostenlosen Einkaufshilfe zu erfahren, wurden und werden in den nächsten Tagen Flyer verteilt und Plakate aufgehängt, gesponsert von der Stadtratsfraktion Volkssolidarität. Im Stadtgebiet, aber auch in allen elf Ortsteilen wolle man Werbung machen, so Fliß.

Auch dafür fanden sich schon jede Menge Helfer, berichtet Bianca Fliß. Eine Familie habe die Handzettel gemeinsam in alle Briefkästen in Hohenebra gesteckt. Auch in Sondershausen waren schon viele fleißige Helfer unterwegs.

Wer Hilfe sucht, der kann sich melden bei der Düne von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr unter 03632/70 04 10 oder hilfe@duene-sondershausen.de. Wer seine Hilfe anbietet, kann anrufen oder sich eintragen unter https://hilfe.duene-sondershausen.de/