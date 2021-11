Familiengottesdienst zum Advent in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Die Kirchengemeinde Bad Frankenhausen bietet am ersten Advent wieder einen Gottesdienst, zudem besonders Kinder und Jugendliche eingeladen sind.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bad Frankenhausen bietet am ersten Advent, Sonntag, 28. November, um 9.30 Uhr, einen Familiengottesdienst in der Unterkirche an. Mit geistlichen Impulsen in Wort und Bild durch Pfarrerin Nadine Greifenstein und der musikalischen Gestaltung durch Kantorin Laura Schildmann wolle man sich auf die ersten Schritte in die diesjährige Adventszeit begeben. Im Anschluss gibt es im Gemeinderaum gebastelte Adventskleinigkeiten und einen Büchertisch.