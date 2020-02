Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fasching in der Salamistadt

Der Greußener Karnevalsclub Blau-Weiß lädt am Samstag zur ersten Abendveranstaltung in das Vereinshaus in Greußen ein. Weiberfasching wird am Donnerstag, dem 20. Februar, gefeiert. Am Samstag, dem 22. Februar, steht die nächste Abendveranstaltung auf dem Programm. Alle Sitzungen beginnen um 20.11 Uhr. Zum Kinderfasching wird am Sonntag, dem 23. Februar, um 15.11 Uhr eingeladen. Auch Rosenmontag wird in der Salamistadt Karneval gefeiert. Auf dem Marktplatz beginnt hier das Rosenmontagsspektakel am 24. Februar um 11.11 Uhr. Zudem wird ab 20.11 Uhr der VG-Fasching gefeiert. Der Rentnerfasching wird am Sonntag, dem 1. März, um 15.11 Uhr ausgerichtet. Und am 14. März steht das große Männerballett-Turnier um 20.11 Uhr auf dem Plan. red Karten verkauft Bettis Schlemmerland unter Telefon: 03636/70 00 25.