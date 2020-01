Faschingsparty mit Traumberufen

Die Vorfreude steigt. Der Karnevalsverein Thaleber Helbespatzen steckt in den letzten Vorbereitungen zum Auftakt der 52. Session, teilt Vereinspräsidentin Ireen Wille mit. Zur Prunksitzung am 8. Februar haben sich bereits die Freunde aus der Partnerstadt Maxdorf in der Pfalz angemeldet. Die Partnerschaft ist in den vergangenen Jahren wieder aufgeblüht. Gegenseitige Besuche gibt es auch außerhalb der fünften Jahreszeit.

Neu in diesem Jahr ist der Termin für den Kinderfasching. Statt am zweiten Wochenende wird bereits am ersten Wochenende, am Sonntag nach der Prunksitzung, zur Sause für die Jüngsten geladen. Grund für die Terminverschiebung ist die Einladung des befreundeten Karnevalvereins aus Ebeleben, der anlässlich seines Jubiläums zum Marktfasching eingeladen hat. Und um der Einladung folgen zu können, war es notwendig, den eigenen Kinderfasching vorzuverlegen. Und zwar auf den 9. Februar.

Dem Familienfasching am 15. Februar, bei dem auch die Kleinsten ihren Auftritt haben, folgt am 21. Februar, der Büttenabend mit Gastbeiträgen unter anderem aus Görmar, Großbrüchter, Schlotheim und Ebeleben. Zur Faschingsparty wird dann am 22. Februar eingeladen. Der Abend steht für die Gäste kostümtechnisch unter dem Motto (Traum-)Berufe. Die schönsten und originellsten Outfits werden prämiert. Ein Dank geht an dieser Stelle an die Sponsoren, ohne die so etwas gar nicht machbar wäre. Gefeiert wird mit neuem Wirt in der Gaststätte Zur Schenke.

Karten für die Veranstaltungen gibt es zum Vorverkauf am 25. Januar in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Vereinsheim Spatzenhaus zum vergünstigten Preis.