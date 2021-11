Fellas singen in „Stocksen“

Sondershausen. Weihnachtstournee des Tenor-Trios beginnt am 5. Dezember in Sondershausen.

Das bekannte Tenortrio „The Fellas“ beginnt am zweiten Advent, 5. Dezember, seine diesjährige Konzertreihe „Leise Weihnacht“ im Sondershäuser Klubhaus Stock’sen. Angesichts der aktuellen Corona-Regelungen kündigt das Trio aber an, dass aus den drei geplanten Konzerten anschließend in Nordhausen nun allerdings sechs werden.

Das Konzert am Sonntag, 5. Dezember, um 16 Uhr, im Klubhaus Stock’sen ist ein klassisches 2G+ Konzert. Der Einlass werde für geimpfte und genesene Besucher gewährleistet, die zusätzliche einen tagesaktuellen Test vorweisen können. Am Einlass des Stocksen stehen Schnelltests bereit, man bittet aber im Sinne eines zügigen Ablaufs darum, dass die Gäste schon getestet erscheinen. An der Tageskasse gebe es noch Restkarten.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer Karten für eines der Konzerte in Nordhausen am 11. Dezember in der Herzschlagkirche, 15 und 17.15 Uhr; am 12. Dezember in der Cyriaci-Kapelle, 16 und 18 Uhr; sowie am 18. Dezember, 17 und 19.15 Uhr haben will, sollte so schnell wie möglich einen Wunsch äußern, ob man lieber zum jeweils ersten oder zweiten Konzert des Termins beiwohnen möchten. Diese Wünsche sollen per email an diefellasgroup@gmail.com gesendet werden.