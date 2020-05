Der Eingang zum Ferienpark Feuerkuppe in Straußberg.

Straußberg. Zwei Millionen Euro weniger Einnahmen muss der Ferienpark in Straußberg wegen der Coronabedingten Schließung aktuell verkraften.

Ferienpark Feuerkuppe öffnet am 5. Juni

Der Ferienpark Feuerkuppe öffnet am 5. Juni wieder, das teilte Ferienpark-Chefin Ina Seichter mit. Das umfangreiche Hygienekonzept, das erarbeitet wurde, sei beim Bildungsministerium eingereicht worden. Damit seien auch zahlreiche Auflagen verbunden. Nur noch 320 statt 600 Gäste dürfen gleichzeitig den Ferienpark besuchen. Zimmer werden bei Gruppenreisen nur noch mit zwei Personen belegt. Zwei Familien können ein Haus aber auch gemeinsam benutzen. Bis auf die Bowlingbahn gebe es keine Freizeitangebote in Gebäuden wie der Kletterhalle und des Theaters. Der Speisesaal sei in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils von einer Gruppe gleichzeitig genutzt werden kann. Desinfektionsstationen wurden aufgestellt.

Von den ursprünglich 62.000 geplanten Übernachtungen in diesem Jahr seien aktuell nur noch 20.000 vorgesehen, so Ina Seichter. Aber man rechne mit weiteren Stornierungen. Rund 2 Millionen Euro weniger Einnahmen habe der Park bereis zu verzeichnen.